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Ekmek Teknesi Konusu Nedir? Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Ekmek Teknesi Konusu Nedir? Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2025 - 23:52

Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Ekmek Teknesi konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Ekmek Teknesi konusu ne? Ekmek Teknesi oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Ekmek Teknesi dizisine dair tüm detayları görelim...

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Ekmek Teknesi Dizisi Konusu

Ekmek Teknesi Dizisi Konusu

İstanbul’un eski mahallelerinden birinde, Fırıncı Nusret Baba’nın işlettiği fırının çevresinde şekillenen bir hayat vardır. Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım ve beş kızıyla birlikte yaşar. Mahallede yaşayan çeşitli karakterler, fırının etrafında bir araya gelir. Günlük yaşamın içinden kesitler, aile ilişkileri ve mahalle kültürü etrafında gelişen olaylar dizinin temelini oluşturur.

Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları

Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları

  • Savaş DinçelNusret Baba

  • Şermin Hürmeriç – Ayhan

  • Peker Açıkalın – Cengiz

  • Hasan Kaçan – Heredot Cevdet

  • Kadir Çöpdemir – Kirli

  • Mazhar Alanson – Medet Abi

  • Şafak Sezer – Bahtiyar

  • Melike Güner – Sonay

  • Ekin Türkmen – Songül

  • Esin Civangil – Jale

  • Açelya Akkoyun – Suzan

  • Ahmet Yenilmez – Celal

  • Suna Pekuysal – Selvi Hala

  • Cem Kılıç – Korkut

  • Eray Demirkol – Naim

  • Mehtap Bayri – Mehpare

  • Arzu Oş – Sonnur

  • Baykut Badem – Süha

  • Mehmet Usta – Ölü

Ekmek Teknesi Bölümler ve Sezonlar

Ekmek Teknesi Bölümler ve Sezonlar

Ekmek Teknesi, 16 Kasım 2002’de ekran yolculuğuna başladı ve 13 Haziran 2005’te 106. bölümüyle final yaptı. Üç sezon süren dizi, ilk iki sezon boyunca ATV’de izleyiciyle buluştu; son sezonunda ise yayın hayatına Show TV’de devam etti.

Ekmek Teknesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ekmek Teknesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Ekmek Teknesi dizisi, 16 Kasım 2002'de ATV'de yayın hayatına başlamış ve 13 Haziran 2005'te Show TV'de sona ermiştir. Dizinin tüm bölümleri atv resmi sitesi ve YouTube kanalında izlenebilir.

Ekmek Teknesi İzlenme Oranları ve Reytingler

Ekmek Teknesi İzlenme Oranları ve Reytingler

Ekmek Teknesi, 2002 ile 2005 yılları arasında ekranlarda yer alan ve Türk televizyonunda iz bırakan yapımlardan biri olarak öne çıkar. Yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşarak yüksek izlenme oranlarına imza atmış; mahalle kültürünü, aile yapısını ve günlük yaşamı içten bir dille işlemiştir. Ancak zamanla senaryoda yapılan değişiklikler ve karakterlerin farklı yönlere evrilmesi, izleyici cephesinde çeşitli eleştirilere yol açmıştır. İlk sezonlardaki sade ve sıcak mahalle atmosferinin, ilerleyen bölümlerde yerini daha farklı anlatım biçimlerine bırakması, diziyi takip edenler arasında tartışma yaratmıştır.

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Ekmek Teknesi Eleştiri ve Ödüller

Ekmek Teknesi Eleştiri ve Ödüller

Ekmek Teknesi dizisinin yayınlandığı dönemde kazandığı ödüllerle ilgili net bir bilgi yok.

Ekmek Teknesi Benzeri Diziler

Ekmek Teknesi Benzeri Diziler

  • Bizimkiler

  • Seksenler

  • Süper Baba

  • Mahallenin Muhtarları

  • Baba Evi

  • Gönül Dağı

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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