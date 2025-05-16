Ekmek Teknesi Konusu Nedir? Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönemden beri gündemden düşmüyor. Haliye Ekmek Teknesi konusu ve oyuncu kadrosu yıllar geçmesine rağmen merak edildi. Peki Ekmek Teknesi konusu ne? Ekmek Teknesi oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi?
Gelin Ekmek Teknesi dizisine dair tüm detayları görelim...
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Ekmek Teknesi Dizisi Konusu
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Ekmek Teknesi Dizisi Oyuncuları
Ekmek Teknesi Bölümler ve Sezonlar
Ekmek Teknesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Ekmek Teknesi İzlenme Oranları ve Reytingler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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