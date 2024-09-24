Ekim Ayında Yeni Sezonuna Başlayacak İnci Taneleri'ne 'Tilbe' Geliyor!
Ekim Ayında Yeni Sezonuna Başlayacak İnci Taneleri'ne 'Tilbe' Geliyor!
Geçtiğimiz sezon gündemden düşmeyen İnci Taneleri, 2024-2025 sezonuna en geç başlayan dizilerden biri olacak. Ekim ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre yepyeni bir karakter daha dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan İnci Taneleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
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2024-2025 sezonunun yayın dönemine en geç başlayacak dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nde diziye yepyeni karakterlerin dahil olacağı açıklanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi gösterisinin sanat koordinatörlüğünü ve solistliğini yapan Melis Kızılaslan diziye dahil oldu!
Kızılaslan dizide Tilbe karakterini canlandıracak ve Semiramis'in yakın arkadaşına hayat verecek.
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