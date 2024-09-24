Ekim Ayında Yeni Sezonuna Başlayacak İnci Taneleri'ne 'Tilbe' Geliyor!

Geçtiğimiz sezon gündemden düşmeyen İnci Taneleri, 2024-2025 sezonuna en geç başlayan dizilerden biri olacak. Ekim ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre yepyeni bir karakter daha dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş