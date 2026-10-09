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Ekim 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Boreal, Captur, Duster Güncel Fiyatlar

Ekim 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Boreal, Captur, Duster Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Renault otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:01
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Fransız menşeli Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Özellikle Clio modeliyle sevilen Renault, şimdilerde Boreal ve Duster ile yeni alıcıların radarında. 

Ekim ayının gelmesiyle, Renault'nun yeni fiyat listesi de duyuruldu. Renault, Ekim ayı fiyat listesinde önemli bir değişikliğe gitmedi.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Ekim 2026 fiyat listesi.

Kaynak

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Renault fiyat listesi Ekim 2026

Renault fiyat listesi Ekim 2026

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Eylül ayında 1.830.000 TL'den listelenmişti. Ekim ayında fiyat değişikliği yaşanmadı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Clio fiyat listesi Ekim 2026

Yeni Clio fiyat listesi Ekim 2026

  • Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL

  • esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Ekim 2026

Renault Captur fiyat listesi Ekim 2026
  • Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.325.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Ekim 2026

Renault Megane fiyat listesi Ekim 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.841.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL

Renault Megane E-Tech Elektrikli

  • Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Ekim 2026

Renault Austral fiyat listesi Ekim 2026

  • techno mild hybrid 150 hp auto 2.900.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.220.000 TL

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Renault Duster fiyat listesi Ekim 2026

Renault Duster fiyat listesi Ekim 2026

  • Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL

  • Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.200.000 TL

  • techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL

  • techno hybrid 4x4 150 hp 2.920.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Ekim 2026

Renault Rafale fiyat listesi Ekim 2026
  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 4.050.000 TL

Renault Boreal fiyat listesi Ekim 2026

Renault Boreal fiyat listesi Ekim 2026

  • evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL

  • techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.899.000 TL

  • iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL

  • iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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