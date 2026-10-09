Ekim 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Boreal, Captur, Duster Güncel Fiyatlar

Fransız menşeli Renault, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Özellikle Clio modeliyle sevilen Renault, şimdilerde Boreal ve Duster ile yeni alıcıların radarında.

Ekim ayının gelmesiyle, Renault'nun yeni fiyat listesi de duyuruldu. Renault, Ekim ayı fiyat listesinde önemli bir değişikliğe gitmedi.

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Ekim 2026 fiyat listesi.

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