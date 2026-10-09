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Ekim 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Ekim 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:31
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Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında, Alman otomotiv markası Opel de yer alıyor. Opel, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Opel'in bazı modellerinde fiyat değişimi yaşandığı göze çarptı

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

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Opel fiyat listesi Ekim 2026

Opel fiyat listesi Ekim 2026

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olan Corsa, Ekim ayında 1.535.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ekim 2026

Opel Corsa fiyat listesi Ekim 2026

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL

  • 1.2 100 HP Hybrid Edition 1.848.000 TL

  • 1.2 136 HP e-DCT6 GS 1.955.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 1.890.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Ekim 2026

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Ekim 2026
  • Hybrid 1.2 145 136 HPe-DCT6 Edition 2.190.000 TL / GS 2.190.000 TL

Frontera Elektrik

  • 44 kW GS 1.895.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ekim 2026

Opel Mokka fiyat listesi Ekim 2026

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 1.990.000 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.350.000 TL

  • GSE 207 kW GSE 3.570.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Ekim 2026

Opel Grandland fiyat listesi Ekim 2026

  • Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 2.850.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 3.050.000 TL

  • 157 kW Edition 3.200.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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