Ekim 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında, Alman otomotiv markası Opel de yer alıyor. Opel, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Opel'in bazı modellerinde fiyat değişimi yaşandığı göze çarptı

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

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