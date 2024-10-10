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Ehliyet Almak Zorlaşacak! Eski Sistemden Sınava Girmek İsteyenler İçin Son 5 Gün

Ehliyet Almak Zorlaşacak! Eski Sistemden Sınava Girmek İsteyenler İçin Son 5 Gün

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
10.10.2024 - 14:18

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları dikkat! Eski yönetmelikten ehliyet almak için son tarih yaklaşıyor. Yeni yılda uygulamaya konulacak yeni yönetmelikle ehliyet almak artık zorlaşacak. Direksiyon eğitmeni Taner Şide, eski sistemden sınava girmek isteyenlerin 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalarını söyledi.

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Geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmış. Yönetmelikle ehliyet sınavlarında pek çok değişiklik öngörülüyor.

Geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmış. Yönetmelikle ehliyet sınavlarında pek çok değişiklik öngörülüyor.

Yeni yönetmeliğin yılbaşından itibaren uygulanacağı tahmin ediliyor. Artık ehliyet almanın oldukça zorlaşacağına dikkat çeken direksiyon eğitmeni Taner Şide, sürücü adaylarına önemli uyarıda bulundu.

Yeni yönetmeliğin yılbaşından itibaren uygulanacağı tahmin ediliyor. Artık ehliyet almanın oldukça zorlaşacağına dikkat çeken direksiyon eğitmeni Taner Şide, sürücü adaylarına önemli uyarıda bulundu.

Yeni yönetmelikte neler olacak?

Yeni yönetmelikte neler olacak?

İHA’ya konuşan Taner Şide, yeni yönetmeliğe dair şunları söyledi:

Sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkartılıyor. Aday, sınavı 30 dakikada tamamlayıp aracı başlangıç noktasına park ettiğinde 10 dakikada daha 40 dakikasının dolması için komisyon başkanı tarafından tura zorlanabilecek. Paralel parka ilave yenilik getirildi. Tek hamle girme hakkı eklendi. Bir aday tek hamlede giremediyse kendisine tekrar tek hamlede girme hakkı verilecek ama aday çıkarken ve girerken dubalara ve kaldırıma çarpmamak zorunda.

Komisyon başkanları artık parkurun herhangi bir yerinde ani fren yaptıracak. 2 sınav parkuru olacak. Yani 2'ye bölünmüş bir yol gibi düşünün. Aday hem A yolunda hem de B yolunda sınava girebilir. O yüzden adaylar bu ihtimali düşünerek her 2 parkurda da çalışmak zorunda kalacak.”

“Eski yönetmelikten ehliyet almak isteyen 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalı.”

“Eski yönetmelikten ehliyet almak isteyen 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalı.”

'Ekim ayının 20'sine, hatta 15'ine kadar mutlaka gelip kayıt yaptırılmalı. Çünkü bir adayın kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen süre 45 günü bulabiliyor. 

Kasım ayından sonra yapılan bir ehliyet kaydının sınavı ocak ayında olacağından dolayı yeni yönetmeliğe göre girmek zorunda kalacak ve daha çok zorlanacaklar. Şu anda çoğu kişinin bundan haberi yok. Ayrıca kurs da bulamayabilirler çünkü belli bir kontenjan sayısı var.'

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