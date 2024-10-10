Ehliyet Almak Zorlaşacak! Eski Sistemden Sınava Girmek İsteyenler İçin Son 5 Gün
Ehliyet Almak Zorlaşacak! Eski Sistemden Sınava Girmek İsteyenler İçin Son 5 Gün
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları dikkat! Eski yönetmelikten ehliyet almak için son tarih yaklaşıyor. Yeni yılda uygulamaya konulacak yeni yönetmelikle ehliyet almak artık zorlaşacak. Direksiyon eğitmeni Taner Şide, eski sistemden sınava girmek isteyenlerin 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalarını söyledi.
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Geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmış. Yönetmelikle ehliyet sınavlarında pek çok değişiklik öngörülüyor.
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Yeni yönetmeliğin yılbaşından itibaren uygulanacağı tahmin ediliyor. Artık ehliyet almanın oldukça zorlaşacağına dikkat çeken direksiyon eğitmeni Taner Şide, sürücü adaylarına önemli uyarıda bulundu.
Yeni yönetmelikte neler olacak?
“Eski yönetmelikten ehliyet almak isteyen 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalı.”
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