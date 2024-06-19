Eğlenceli Olduğu Düşünülse de Aslında Çok Sıkıcı Olan 13 Meslek Sizi Çok Şaşırtacak
Eğlenceli Olduğu Düşünülse de Aslında Çok Sıkıcı Olan 13 Meslek Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların eğlenceli olduğunu düşündüğü mesleklerde çalışan insanların tecrübelerini dinliyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Video oyunu test ediciliği."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Köpek eğitmenliği. Hayvanlar mükemmel ama sahipleri çekilmez..."
3. "İş olarak gezmeyi içeren herhangi bir meslek."
4. "Cankurtaran olarak çalışmanın çok eğlenceli olduğunu hayal ederek girmiştim ama sadece sıcakta bütün gün oturduğun sıkıcı bir iş!"
5. "Gezi gemilerinde çalışmak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Canlı müzik endüstrüsi."
7. "Veteriner hekimlik. Her gün pislik temizliyorsun ve çoğunlukla hayvanlarına kötü davranan insanlarla uğraşmak zorundasın."
8. "TV endüstrüsinde çalışan bir arkadaşım bugüne kadar sahip olduğu en kötü iş olduğunu söylemişti."
9. "Grafik tasarımcıların eğlenerek ve yaratıcı olarak para kazandığını düşünen insan çok ama aslında öyle değil."
10. "Diziler sayesinde şef olmanın çok iyi bir iş olduğunu düşünen çok kişi var ama gerçeklik öyle değil."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Hayvan bakıcısı olarak çalışmak kulağa eğlenceli geliyor ama hiç değil."
12. "Güvenlik olarak çalışmak."
13. "Askerlik için gösterilen reklamların yüzde 90'ını yanlış."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın