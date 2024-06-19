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Eğlenceli Olduğu Düşünülse de Aslında Çok Sıkıcı Olan 13 Meslek Sizi Çok Şaşırtacak

Eğlenceli Olduğu Düşünülse de Aslında Çok Sıkıcı Olan 13 Meslek Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 17:01

Bugünkü içeriğimizde, insanların eğlenceli olduğunu düşündüğü mesleklerde çalışan insanların tecrübelerini dinliyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Video oyunu test ediciliği."

1. "Video oyunu test ediciliği."

'Bir arkadaşım büyük çabalar sonucu bu işi aldı ama dediğine göre hiç hayallerindeki gibi değilmiş. Bütün gününü görünmez duvarlara çarpıp not alarak geçiriyormuş.'

2. "Köpek eğitmenliği. Hayvanlar mükemmel ama sahipleri çekilmez..."

2. "Köpek eğitmenliği. Hayvanlar mükemmel ama sahipleri çekilmez..."

3. "İş olarak gezmeyi içeren herhangi bir meslek."

3. "İş olarak gezmeyi içeren herhangi bir meslek."

'Bir süre eğlenceli olmaktan çıkıyor ve sadece gezdiğin yerleri not alıyorsun.'

4. "Cankurtaran olarak çalışmanın çok eğlenceli olduğunu hayal ederek girmiştim ama sadece sıcakta bütün gün oturduğun sıkıcı bir iş!"

4. "Cankurtaran olarak çalışmanın çok eğlenceli olduğunu hayal ederek girmiştim ama sadece sıcakta bütün gün oturduğun sıkıcı bir iş!"

5. "Gezi gemilerinde çalışmak."

5. "Gezi gemilerinde çalışmak."

'Hayallerdeki iş gibi geliyor ama geminin en kötü yerinde kalıp garsonluk yapıyorsun.'

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6. "Canlı müzik endüstrüsi."

6. "Canlı müzik endüstrüsi."

'Düşük bütçeli geziler, geç saatlere kadar çalışmak ve sürekli garip insanlarla uğraşmak...'

7. "Veteriner hekimlik. Her gün pislik temizliyorsun ve çoğunlukla hayvanlarına kötü davranan insanlarla uğraşmak zorundasın."

7. "Veteriner hekimlik. Her gün pislik temizliyorsun ve çoğunlukla hayvanlarına kötü davranan insanlarla uğraşmak zorundasın."

8. "TV endüstrüsinde çalışan bir arkadaşım bugüne kadar sahip olduğu en kötü iş olduğunu söylemişti."

8. "TV endüstrüsinde çalışan bir arkadaşım bugüne kadar sahip olduğu en kötü iş olduğunu söylemişti."

'Yönetmenler genelde kötü insanlarmış ve hiçbir zaman dinlenecek zamanın olmuyormuş.'

9. "Grafik tasarımcıların eğlenerek ve yaratıcı olarak para kazandığını düşünen insan çok ama aslında öyle değil."

9. "Grafik tasarımcıların eğlenerek ve yaratıcı olarak para kazandığını düşünen insan çok ama aslında öyle değil."

'İnsanların fikrini gerçekleştirmek için çok az bir para alıyorsun ve süreç genelde stresli. Ayrıca AI yüzünden işler eskisi gibi iyi değil.'

10. "Diziler sayesinde şef olmanın çok iyi bir iş olduğunu düşünen çok kişi var ama gerçeklik öyle değil."

10. "Diziler sayesinde şef olmanın çok iyi bir iş olduğunu düşünen çok kişi var ama gerçeklik öyle değil."

'Uzun çalışma saatleri, birçok yanık ve yüksek stres seviyeleri içerisinde çalışıyoruz.'

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11. "Hayvan bakıcısı olarak çalışmak kulağa eğlenceli geliyor ama hiç değil."

11. "Hayvan bakıcısı olarak çalışmak kulağa eğlenceli geliyor ama hiç değil."

'Genellikle hayvanların arkasını topluyorsunuz.'

12. "Güvenlik olarak çalışmak."

12. "Güvenlik olarak çalışmak."

'Uzun saatler boyunca ayakta duruyorsun ve aslında çok bir şey yaptığında yok.'

13. "Askerlik için gösterilen reklamların yüzde 90'ını yanlış."

13. "Askerlik için gösterilen reklamların yüzde 90'ını yanlış."

'Zaten o havalı şeyleri sadece yüzde 2'lik kesim yapabiliyor. Geriye kalanlar sadece yatıyor.'

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