Eğitimcilerin “Her Şey Çocuğun Üstün Yararına” Dediği Çocukların Gerçekte Durumu Nedir?

TÜİK’in 2025 verilerine göre çocukların %36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. Toplam nüfusta ise bu oran yüzde 27,9. Bu gösterge doğrudan açlık anlamına gelmiyor. Ancak önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Çocukların öğrenme fırsatları eşit değil.

Evinde uygun bir çalışma ortamı, eğitim materyalleri veya düzenli destek bulunmayan çocuklardan aynı performansı bekleyebilir miyiz?

2. Beş yaşta okullaşma: %82,5

2024–2025 eğitim yılında 5 yaş grubunda net okullaşma oranı %82,5. Okul öncesi eğitim; dil gelişimi, oyun, sosyalleşme ve öğrenmeye hazırlık açısından önemli. Ancak her çocuk bu fırsata erişemiyor.

Eğitimde fırsat farklılıkları ilkokul başlamadan ortaya çıkıyor.