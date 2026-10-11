Eğitimcilerin “Her Şey Çocuğun Üstün Yararına” Dediği Çocukların Gerçekte Durumu Nedir?
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Eğitim toplantılarında, okul tanıtımlarında ve müfredat tartışmalarında sıkça duyduğumuz bir cümle var: “Her şey çocuğun üstün yararına.” Peki, bu cümlenin öznesi olan çocuklar nasıl yaşıyor?
Eğitimde başarıyı, sınav sonuçlarını ve öğretim yöntemlerini tartışırken çocukların hangi koşullarda öğrenmeye çalıştığını yeterince konuşuyor muyuz?
Türkiye’de çocukların durumunu gösteren 5 önemli veri, eğitim tartışmalarına farklı bir açıdan bakmamızı gerektiriyor.
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1. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski: %36,8
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3. Ortaöğretimde okullaşma: %82,9
5. 15–17 yaş grubunda işgücüne katılım: %25,5
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