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Ege Denizi’nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir’den de Hissedildi

Ege Denizi’nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir’den de Hissedildi

İzmir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2025 - 23:31

Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle bölgede 12 günde 10 binin üzerinde deprem meydana geldi. Son olarak bu akşam saatlerinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem İzmir’den de hissedildi.

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5.2 büyüküğündeki deprem akşam saat 23.16’da Ege Denizi’ndeki Santorini Adası açıklarında meydana geldi.

5.2 büyüküğündeki deprem akşam saat 23.16’da Ege Denizi’ndeki Santorini Adası açıklarında meydana geldi.

Yaşanan deprem İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Yaşanan deprem İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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