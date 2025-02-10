Ege Denizi’nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir’den de Hissedildi
Ege Denizi’nde 5.2 Büyüklüğünde Deprem: İzmir’den de Hissedildi
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5.2 büyüküğündeki deprem akşam saat 23.16’da Ege Denizi’ndeki Santorini Adası açıklarında meydana geldi.
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Yaşanan deprem İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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