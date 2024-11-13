EFT ve Fast İşlemlerinde Yeni Dönem Başladı: Saat 16.00 ve Hafta Sonu İçin Ek Ücret Uygulaması Kaldırıldı

Merkez Bankası (MB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı. Artık saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak. Merkez Bankası'nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.