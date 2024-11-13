EFT ve Fast İşlemlerinde Yeni Dönem Başladı: Saat 16.00 ve Hafta Sonu İçin Ek Ücret Uygulaması Kaldırıldı
EFT ve Fast İşlemlerinde Yeni Dönem Başladı: Saat 16.00 ve Hafta Sonu İçin Ek Ücret Uygulaması Kaldırıldı
Merkez Bankası (MB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı. Artık saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak. Merkez Bankası'nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası, bankaların EFT/FAST işlemleriyle ilgili ücret tarifelerinde önemli bir adım attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası'nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.
Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın