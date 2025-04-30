Efsane Geri Dönüyor: Siccin 8'in Fragmanı Yayınlandı!
Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin yeni filmi geliyor. Siccin 8, 6 Haziran 2025’te sinemalarda gösterime girecek. Sevilen filmin sekizinci halkasının fragmanı yayınlandı.
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Türk korku sinemasının kült haline gelen serisi Siccin, sekizinci halkasıyla bir kez daha karanlıkların kapısını aralıyor.
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İşte Siccin 8'in merakla beklenen fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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