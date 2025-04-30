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Efsane Geri Dönüyor: Siccin 8'in Fragmanı Yayınlandı!

Efsane Geri Dönüyor: Siccin 8'in Fragmanı Yayınlandı!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2025 - 22:30

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği Siccin serisinin yeni filmi geliyor. Siccin 8, 6 Haziran 2025’te sinemalarda gösterime girecek. Sevilen filmin sekizinci halkasının fragmanı yayınlandı.

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Türk korku sinemasının kült haline gelen serisi Siccin, sekizinci halkasıyla bir kez daha karanlıkların kapısını aralıyor.

Türk korku sinemasının kült haline gelen serisi Siccin, sekizinci halkasıyla bir kez daha karanlıkların kapısını aralıyor.

Alper Mestçi’nin hem yazıp hem yönettiği Siccin 8, 6 Haziran 2025’te vizyona girecek. Klasik korku kalıplarını psikolojik gerilimle harmanlayan film, bu kez izleyicisini sadece korkutmakla kalmayacak, zihinsel bir çıkmazın içine de çekecek.

Filmin konusu ise şöyle:

'Eşi Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştiren Fatih’in kararı, evin içindeki dengeleri altüst eder. Sessizlikle birlikte gelen kötücül varlık, evin her köşesini sarmaya başlar. Paranormal olayların giderek artması, Fatih’i hem fiziksel hem de vicdani bir hesaplaşmanın içine sürükler. Ancak annesini eve geri getirme kararı her şeyi değiştirecek ve geri dönen kişi artık eskisi gibi olmayacaktır.'

İşte Siccin 8'in merakla beklenen fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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