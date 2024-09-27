Efsane Geri Dönüyor: Duman'ın Yeni Albümü Gelmeden Dinlemeniz Gereken 15 Klasik Parça
Efsane Geri Dönüyor: Duman'ın Yeni Albümü Gelmeden Dinlemeniz Gereken 15 Klasik Parça
Herkesin kalbinde taht kurmuş olan Duman, yeni albümüyle geri dönüyor! Ama yeni şarkılara geçmeden önce, grubun eski klasiklerinden oluşan bir nostalji turu yapmaya ne dersiniz? İşte Duman’ın kariyerinde unutulmaz izler bırakan 15 parça:
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1. Duman - Senden Daha Güzel
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2. Duman - Her Şeyi Yak
3. Duman - Helal Olsun
4. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
5. Duman - Ah
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6. Duman - Yürek
7. Duman - Sor Bana Pişman Mıyım?
8. Duman - Aman Aman
9. Duman - Yanıbaşımdan
10. Duman - Öyle Dertli
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