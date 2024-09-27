Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Efsane Geri Dönüyor: Duman'ın Yeni Albümü Gelmeden Dinlemeniz Gereken 15 Klasik Parça

etiket Efsane Geri Dönüyor: Duman'ın Yeni Albümü Gelmeden Dinlemeniz Gereken 15 Klasik Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 22:16

Herkesin kalbinde taht kurmuş olan Duman, yeni albümüyle geri dönüyor! Ama yeni şarkılara geçmeden önce, grubun eski klasiklerinden oluşan bir nostalji turu yapmaya ne dersiniz? İşte Duman’ın kariyerinde unutulmaz izler bırakan 15 parça:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Duman - Senden Daha Güzel

2. Duman - Her Şeyi Yak

3. Duman - Helal Olsun

4. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

5. Duman - Ah

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Duman - Yürek

7. Duman - Sor Bana Pişman Mıyım?

8. Duman - Aman Aman

9. Duman - Yanıbaşımdan

10. Duman - Öyle Dertli

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Duman - Elleri Ellerime

12. Duman - Kırmış Kalbini

13. Duman - Rüyanda Görsen İnanma

14. Duman - Bal

15. Duman - Dibine Kadar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın