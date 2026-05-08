Efsane Buluşma! Ajda Pekkan ve Manifest’in “Hileli” Düetine Övgü Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 17:32

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, bu kez yeni nesille yaptığı sürpriz iş birliğiyle gündemde! 8 Mayıs gecesi yayınlanan “Hileli” düetiyle Manifest grubuyla güçlerini birleştiren Süperstar, yine müzik dünyasına damga vurmayı başardı. Şarkı daha ilk saatlerden sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Pop müziğin ‘Süperstar’ı Ajda Pekkan, son dönemin en popüler gruplarından Manifest ile düet yaptı.

Aslında bu iş birliğinin sinyalleri daha önce verilmişti. Ajda Pekkan, geçtiğimiz ay İstanbul Ülker Arena’daki konserinde Manifest grubunu sahneye davet etmiş ve birlikte performans sergilemişti. O anlarda “Kızlar şahanesiniz, arkanızdayım” diyerek verdiği destek, kısa süre sonra “Hileli” adlı düetle gerçeğe dönüştü. Söz ve bestesi Ateş Atilla’ya ait olan şarkının prodüksiyonunda ise Nushadow imzası bulunuyor.

Şarkıyla birlikte yayınlanan klip de en az müzik kadar konuşuldu.

Yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu klipte; halı, çay, tavla ve çini gibi geleneksel objeler modern bir estetikle buluşturuldu. Bu detaylar izleyiciler tarafından oldukça yaratıcı bulunurken, Ajda Pekkan’ın enerjisi ve kostümleri yine övgü topladı.

Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi! Pekkan’ın enerjisine “yaşsız Süperstar” yorumları yapılırken, Manifest grubuyla uyumu da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
