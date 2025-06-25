Efkar Mode On: Üzüldüğümüze Üzen Şarkılar
Şöyle bi yazın ortasında kısa bir efkar mode on yapmaz mıyız? Çok da güzel yaparız! Gelsin efkarlı şarkılar...
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1. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül
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2. Mabel Matiz - Gel
3. Sezen Aksu - İki Gözüm
4. Fettah Can - Armağan
5. Simge - Sevmek Yüzünden
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6. Sertab Erener - Olsun
7. Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma N'olursun
8. Seksendört - Yorma
9. Levent Yüksel - Ya Sonra
10. Harun Kolçak - Bile Bile ft. Aşkın Nur Yengi
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11. Duman - Her Şeyi Yak
12. Tarkan - Gülümse Kaderine
13. Evrencan Gündüz - La La La
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