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Efkar Mode On: Üzüldüğümüze Üzen Şarkılar

etiket Efkar Mode On: Üzüldüğümüze Üzen Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 23:37

Şöyle bi yazın ortasında kısa bir efkar mode on yapmaz mıyız? Çok da güzel yaparız! Gelsin efkarlı şarkılar...

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1. Ümit Sayın - Gül Beyaz Gül

2. Mabel Matiz - Gel

3. Sezen Aksu - İki Gözüm

4. Fettah Can - Armağan

5. Simge - Sevmek Yüzünden

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6. Sertab Erener - Olsun

7. Dolu Kadehi Ters Tut - Yapma N'olursun

8. Seksendört - Yorma

9. Levent Yüksel - Ya Sonra

10. Harun Kolçak - Bile Bile ft. Aşkın Nur Yengi

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11. Duman - Her Şeyi Yak

12. Tarkan - Gülümse Kaderine

13. Evrencan Gündüz - La La La

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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