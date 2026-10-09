Edgar Ellan Poe: Dedektif Hikayesini O İcat Etti Ama Kendi Ölümünü Kimse Çözemedi

Virginia o sırada henüz on üç yaşındaydı. Evet, bugün bize son derece tuhaf ve rahatsız edici gelen bir durum. Öyle ki nikâh sırasında kızın yaşını yirmi bir olarak göstermek zorunda kalmışlardı. Bu evlilik, o dönemin kendine has koşulları içinde bile alışılmadıktı ve bugün elbette kabul edilemez. Ama Poe'nun hikâyesinde her sevgi gibi, bu da uzun sürmedi.

Virginia da, ailesindeki herkes gibi, vereme yakalandı. Yıllarca hastalıkla boğuştu. Poe, karısının gözlerinin önünde yavaş yavaş erimesini çaresizce izledi. Virginia bir piyano çalarken birden kan tükürmeye başlamıştı ve o günden sonra Poe için dünya hiç eskisi gibi olmadı. Karısı 1847'de, daha yirmi dört yaşındayken öldü. Poe bu acıyı hiç atlatamadı. İçkiye daha çok sarıldı, çukura daha çok battı.

O meşhur karanlık hikâyeler, işte tam da bu hayatın içinden doğdu. 'Kuzgun' şiirindeki o kayıp sevgili yasını, ölen bir kadının ardından yazmıştı sanki. Sürekli ölen genç kadınlar anlatması bir tesadüf değildi. Poe aslında kendi hayatını yazıyordu, sadece üstüne bir korku örtüsü çekiyordu.

Ama Poe yalnızca bir korku ustası değildi. O, edebiyat tarihinde bugün hâlâ kullandığımız kocaman bir şeyi icat etti: Dedektif hikâyesini.

Sherlock Holmes'tan da, Agatha Christie'nin Poirot'sundan da çok önce, ilk dâhi dedektifi Poe yarattı. 'Morg Sokağı Cinayetleri' adlı öyküsüyle, bir suçun ipuçlarını mantıkla adım adım çözen o meşhur kalıbı ilk kez o kurdu. Yani bugün izlediğiniz her polisiye dizinin, okuduğunuz her cinayet romanının kökeninde bu adam var. Dünyaya 'gel, bu bilmeceyi mantığınla çöz' diyen ilk yazar oydu.

Ama hayatı boyunca hak ettiği parayı hiç kazanamadı. Poe, kendini yalnızca yazarak geçindirmeye çalışan ilk Amerikalı yazarlardan biriydi. Kulağa asil geliyor, değil mi? Gerçekte ise bu, sürekli bir yoksulluk demekti. 'Kuzgun' şiiri yayımlandığında bir gecede ülkenin diline düştü, herkes onu konuşuyordu. Ama bu muazzam ün, Poe'nun cebine neredeyse hiçbir şey koymadı. Meşhurdu ama açtı. Tanınıyordu ama beş parasızdı.