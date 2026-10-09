Edgar Ellan Poe: Dedektif Hikayesini O İcat Etti Ama Kendi Ölümünü Kimse Çözemedi
3 Ekim 1849. Baltimore'da yağmurlu, kasvetli bir seçim günüydü. Bir gazete çalışanı oy vermeye giderken, kaldırımın kenarında baygın bir adama rastladı. Ama bu adamda bir tuhaflık vardı. Üstündeki kıyafetler ona ait değildi. Bol, eski, yırtık pırtık, sanki başkasının sırtından çıkmış giysilerdi. Adam sayıklıyor, kendinde bile değildi, kim olduğunu zor söylüyordu.
Kimse bilmiyordu ama o kaldırımda yatan adam, dünyanın en ünlü korku ustasıydı. Ve hayatının en karanlık hikâyesini, farkında olmadan, tam da o an yaşıyordu.
Dört gün sonra ölecekti. Nasıl bu hâle geldiğini kimseye anlatamadan, tıpkı kendi öykülerinden fırlamış gibi, geriye çözülemeyen bir bilmece bırakarak.
Adı Edgar Allan Poe'ydu.
Poe, yirmi yedi yaşındayken kuzeni Virginia ile evlendi.
Derken 1849 yılı geldi.
Ama en ürpertici teori bambaşkaydı.
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