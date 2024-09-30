Eda Erdem Parkı'nın Açılışına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Damga Vurdu
Eda Erdem Parkı'nın Açılışına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Damga Vurdu
A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eğlenceli halleri dikkat çekti.
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Eda Erdem'in adı, parka verildi.
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İkonik pozu, voleybol sahasına resmedildi.
Açılış anı, renkli anlara sahne oldu.
İşte o anlar 👇
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