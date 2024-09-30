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Eda Erdem Parkı'nın Açılışına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Damga Vurdu

Eda Erdem Parkı'nın Açılışına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Damga Vurdu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 21:05

A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eğlenceli halleri dikkat çekti.

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Eda Erdem'in adı, parka verildi.

Eda Erdem'in adı, parka verildi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve adını A Milli ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’den alan parkın açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

İkonik pozu, voleybol sahasına resmedildi.

İkonik pozu, voleybol sahasına resmedildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 'Toplam alanı 4 bin 902 metrekare olan parkın içerisinde bulunan voleybol sahasına da ünlü voleybolcu için sürpriz bir çalışma yapıldı.' ifadelerine yer verildi.

Açılış anı, renkli anlara sahne oldu.

Açılış anı, renkli anlara sahne oldu.

Kurdele kesen isimlerden biri olan Ali Koç, samimiyetiyle törene katılanları güldürdü.

İşte o anlar 👇

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