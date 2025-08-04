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E-İmza Nedir? E-İmza Nasıl Alınır? E-İmza Kullanım Alanları

E-İmza Nedir? E-İmza Nasıl Alınır? E-İmza Kullanım Alanları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 17:33

Geleneksel olarak kullandığımız ıslak imza hâlâ geçerliliğini sürdürse de, dijital teknolojilerin hızla gelişmesi sayesinde artık kişiye özel, güvenli bir imza türü olan elektronik imzayla (e-imza) da tanıştık. Yasal çerçeveyle güvence altına alınan e-imza, dijital ortamda belgelerin resmiyet kazanmasını sağlıyor. Peki E-İmza Nedir? E-İmza Nasıl Alınır, Nerede Kullanılır?

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E-İmza Nedir?

E-İmza Nedir?

Elektronik imza, ya da kısaca e-İmza, dijital ortamdaki bir belgeye eklenen ve o belgenin imzalanmasını, imzalayanın kimliğinin doğrulanmasını sağlayan özel bir elektronik veridir. Bu teknoloji sayesinde belgeler hem güvenli hale getirilir hem de tıpkı ıslak imzada olduğu gibi yasal geçerlilik kazanır.

Türkiye'de e-imza kullanımı, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yasal zemine oturtulmuştur. Islak imzanın aksine, elektronik imza sabit bir sembol ya da şekilden oluşmaz; her belge için özel olarak oluşturulur. Bu imzalar, karakter, sayı veya sembollerden oluşur ve bir kriptografik anahtar yardımıyla benzersiz şekilde üretilir.

e-İmza sahibi olmak için, yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları aracılığıyla bir elektronik sertifika alınması gerekir. Bu sertifika; imza sahibinin kimlik bilgilerini ve imzanın doğrulanması için gereken teknik verileri içerir.

E-İmza Nasıl Alınır, Nasıl Kullanılır? E-İmza Kullanım Alanları

E-İmza Nasıl Alınır, Nasıl Kullanılır? E-İmza Kullanım Alanları

Elektronik imza, imzalanan belgelerin içeriğinin değiştirilmesini, silinmesini veya manipüle edilmesini önleyerek veri bütünlüğünü korur. Aynı zamanda, dijital belgelerin güvenli ve yasal geçerliliğe sahip biçimde saklanmasını sağlar. 

Belgelerin imza süreci hızlanır ve zamandan tasarruf sağlanır. Belgelerin fiziksel olarak saklanmasına gerek kalmadığı için arşivleme kolaylaşır. Kağıt tüketimi azalır, böylece hem maliyet düşer hem de çevreye katkı sağlanır.

Sunduğu yüksek güvenlik ve veri gizliliği ile, e-imza bugün birçok sektörde -özellikle kamu, sağlık, finans ve e-ticaret alanlarında- aktif olarak kullanılmaktadır.

Sözleşmelerden dilekçelere, fiyat tekliflerinden raporlara kadar birçok resmi belge artık elektronik ortamda güvenle imzalanabiliyor.

E-İmza Kullanım Alanları

Günümüzde dijital dönüşümle birlikte, pek çok işlem artık elektronik imza ile gerçekleştirilebiliyor. Hem kamuda hem de özel sektörde e-imzanın kullanım alanı her geçen gün genişliyor.

  • e-Devlet üzerinden yürütülen işlemler

  • Kamu kurumları arası veri paylaşımı (Emniyet, Nüfus Müdürlükleri vb.)

  • Sosyal güvenlik uygulamaları

  • Sağlık sektöründeki sistemler: e-Reçete, e-Nabız, TİTCK, hastane ve eczane işlemleri

  • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden ticari işlemler

  • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemleri

  • Sınav başvuruları (YKS, KPSS, ALES vb.)

  • e-Belge sistemleri: e-Fatura, e-Arşiv, e-Serbest Meslek Makbuzu

  • Vergi beyannameleri ve ödemeleri

  • Sigorta işlemleri

  • Kurum içi belge yönetimi ve kağıtsız ofis uygulamaları

  • İnternet bankacılığı işlemleri

  • UYAP (Ulusal Yargı Ağı) sistemi üzerinden dava ve hukuk işlemleri

  • MERNİS işlemleri ve kimlik doğrulama

  • Gümrük ve dış ticaret işlemleri

  • Türk Patent ve Marka Kurumu işlemleri

  • Elektronik ihale belgeleri ve EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

  • Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

  • Çevre Etki Değerlendirmesi (e-ÇED) işlemleri

  • POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemleri

  • Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

E-İmza Nasıl Alınır, Nasıl Kullanılır?

Elektronik imza kullanabilmek için öncelikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) seçmeniz gerekmektedir. Bu sağlayıcı aracılığıyla alacağınız Nitelikli Elektronik Sertifika, sizin kimliğinizi doğrulayan ve dijital ortamda yapılan imza işlemlerine hukuki geçerlilik kazandıran güvenli bir dijital belgedir.

BTK’nın onayladığı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz. (Bağlantı yeni sekmede açılacaktır.)

Sağlayıcı seçimi yaparken; sundukları teknik destek kalitesi, sertifika hizmetinin kapsamı, kullanım kolaylığı ve fiyat gibi unsurları değerlendirmeniz, hizmetten sorunsuz şekilde faydalanmanız açısından oldukça önemlidir.

Hizmet sağlayıcı ile iletişime geçtiğinizde süreç, kimlik doğrulama işlemi ile başlar. Bu aşama, elektronik imza alacak kişinin kimliğinin resmi olarak teyit edilmesini ve sertifikanın güvenli biçimde oluşturulmasını sağlar.

Kimliğinizin doğrulanmasının ardından, adınıza Elektronik Sertifika düzenlenerek kullanıma hazır hale getirilir.

Eğer bir kamu görevlisiyseniz ve e-imzayı kamu kurumları arasındaki resmi işlemlerde kullanacaksanız, başvurunuzun çalıştığınız kurum aracılığıyla TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)’ne iletilmesi gerekmektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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