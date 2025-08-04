E-İmza Nedir? E-İmza Nasıl Alınır? E-İmza Kullanım Alanları

Elektronik imza, ya da kısaca e-İmza, dijital ortamdaki bir belgeye eklenen ve o belgenin imzalanmasını, imzalayanın kimliğinin doğrulanmasını sağlayan özel bir elektronik veridir. Bu teknoloji sayesinde belgeler hem güvenli hale getirilir hem de tıpkı ıslak imzada olduğu gibi yasal geçerlilik kazanır.

Türkiye'de e-imza kullanımı, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yasal zemine oturtulmuştur. Islak imzanın aksine, elektronik imza sabit bir sembol ya da şekilden oluşmaz; her belge için özel olarak oluşturulur. Bu imzalar, karakter, sayı veya sembollerden oluşur ve bir kriptografik anahtar yardımıyla benzersiz şekilde üretilir.

e-İmza sahibi olmak için, yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları aracılığıyla bir elektronik sertifika alınması gerekir. Bu sertifika; imza sahibinin kimlik bilgilerini ve imzanın doğrulanması için gereken teknik verileri içerir.