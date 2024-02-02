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Duygusal Dolaşımınızı Hızlandıracak Kalbin Ritmini Yansıtan 12 Şarkı

etiket Duygusal Dolaşımınızı Hızlandıracak Kalbin Ritmini Yansıtan 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 04:24

Bazı şarkılar vardır hem melodileri hem de sözleri ile ruhunuzun derinliklerine işler. Hatta kalbinize kadar iner... İşte kalbinizin ritmini, duygularınızı yansıtan ve içinizde bir şeylerin yerini değiştirecek o şarkılar!

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1. John Legend - All of Me

2. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

3. Al Green - Let's Stay Together

4. Norah Jones - Come Away With Me

5. Etta James - At Last

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6. Ray LaMontagne - You Are the Best Thing

7. Sade - By Your Side

8. Sam Smith - Stay With Me

9. James Arthur - Say You Won't Let Go

10. Lewis Capaldi - Someone You Loved

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11. Nat King Cole - L-O-V-E

12. Michael Bublé - Sway

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