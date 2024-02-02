Duygusal Dolaşımınızı Hızlandıracak Kalbin Ritmini Yansıtan 12 Şarkı
Duygusal Dolaşımınızı Hızlandıracak Kalbin Ritmini Yansıtan 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır hem melodileri hem de sözleri ile ruhunuzun derinliklerine işler. Hatta kalbinize kadar iner... İşte kalbinizin ritmini, duygularınızı yansıtan ve içinizde bir şeylerin yerini değiştirecek o şarkılar!
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1. John Legend - All of Me
2. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love
3. Al Green - Let's Stay Together
4. Norah Jones - Come Away With Me
5. Etta James - At Last
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6. Ray LaMontagne - You Are the Best Thing
7. Sade - By Your Side
8. Sam Smith - Stay With Me
9. James Arthur - Say You Won't Let Go
10. Lewis Capaldi - Someone You Loved
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11. Nat King Cole - L-O-V-E
12. Michael Bublé - Sway
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