Duygusal Bir Yolculuk: Ruhunuzu Derinden Etkileyecek ve Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacağınız 15 Hüzünlü Şarkı
Duygusal Bir Yolculuk: Ruhunuzu Derinden Etkileyecek ve Gözyaşlarınıza Hakim Olamayacağınız 15 Hüzünlü Şarkı
Hayatta bazen hüzünlü bir melodiye ihtiyaç duyarız. Belki yaşadığımız anıları hatırlamak, belki de içimizde biriken duyguları dışa vurmak için. Bu şarkılar, ruhun en derin köşelerine dokunarak, bizi geçmişe götürüp gözlerimizi nemlendirecek türden.
Hazır mısın bu duygusal yolculuğa çıkmaya?
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1. Selda Bağcan - Yürüyorum Dikenlerin Üstünde
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2. Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem
3. Sezen Aksu - Son Bakış
4. Farda Soraghe - Man Bia
5. Burak Akyol - Derdim Uzun Yoldan
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6. Hande Mehan - Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın
7. Umay Umay-Düşmedim Daha
8. Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim
9. Redd - Onlar Bile Üzülürler
10. Göksel - Sen Orda Yoksun
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