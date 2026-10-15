Duygularını Bastıran Birinin Patlamak Üzere Olduğunu Gösteren 8 İşaret

Duygularını bastıran pek çok kişi, korkmaya başladığı bu duygulardan kopuk hissediyor. Bu kişilere hayatlarının bir döneminde, bu duyguları yaşamalarına izin olmadığı defalarca söylenmiş olabiliyor.

Böylece duygularını göstermeyi bırakıyorlar. Yargılanma korkusu da bu duygularla yüzleşmeyi zorlaştırıyor.