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Duygularını Bastıran Birinin Patlamak Üzere Olduğunu Gösteren 8 İşaret

Duygularını Bastıran Birinin Patlamak Üzere Olduğunu Gösteren 8 İşaret

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
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15.10.2026 - 12:19

Özellikle üzgün ya da öfkeliyken duygularımızı saklamak çoğu zaman en kolay yol gibi görünüyor. Ancak bastırılan duygular bir noktada patlayabiliyor ve ilişkilere zarar verebiliyor.

İşte dikkat edilmesi gereken işaretler...

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Bastırılan duygular genellikle üzüntü, korku, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular.

Bastırılan duygular genellikle üzüntü, korku, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular.

Duygularını bastıran pek çok kişi, korkmaya başladığı bu duygulardan kopuk hissediyor. Bu kişilere hayatlarının bir döneminde, bu duyguları yaşamalarına izin olmadığı defalarca söylenmiş olabiliyor.

Böylece duygularını göstermeyi bırakıyorlar. Yargılanma korkusu da bu duygularla yüzleşmeyi zorlaştırıyor.

Bu 8 işaret, birinin duygularını içine attığını gösterebilir.

Bu 8 işaret, birinin duygularını içine attığını gösterebilir.

  • Pasif agresiflik: Üzücü durumlarda pasif agresif davranmak.

  • Hissizlik: Sık sık boşlukta ve hissiz hissetmek.

  • Düşüncelerden kaçmak: Düşünceleriyle baş başa kalmaktan kaçınmak.

  • Duygu konuşmalarından rahatsızlık: Başkaları duygularını anlatırken huzursuz olmak.

  • Sesini çıkaramamak: Her şeye uyup ne istediğini söyleyememek.

  • Ekranlara sığınmak: Bir şey hissetmemek için sosyal medyaya ya da televizyona sarılmak.

  • 'Nasılsın' sorusuna sinirlenmek: Biri nasıl hissettiğini sorduğunda gerilmek ve sinirlenmek.

  • Aşırı tepki: En küçük şeye bile aşırı tepki vermek.

Duyguları ifade etmeye başlamak için atılabilecek küçük adımlar var.

Duyguları ifade etmeye başlamak için atılabilecek küçük adımlar var.

Duygular hakkında konuşmak bir rahatlama sağlayabiliyor. Başkalarıyla bağ kurmak da zor zamanlarda yaslanacak birinin olmasını sağlıyor.

Duyguları işlemek için uygun bir çıkış yolu bulmak zaman alabiliyor. Ancak duyguları anlamaya başlamak, bastırma anını fark edip durdurmayı kolaylaştırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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