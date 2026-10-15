Duygularını Bastıran Birinin Patlamak Üzere Olduğunu Gösteren 8 İşaret
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15.10.2026 - 12:19
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Bastırılan duygular genellikle üzüntü, korku, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular.
Bu 8 işaret, birinin duygularını içine attığını gösterebilir.
Duyguları ifade etmeye başlamak için atılabilecek küçük adımlar var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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