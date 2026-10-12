Duvarlara Zarar Vermeden Evi Güzelleştirme Fikirleri
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Evinizde değişiklik yapmak istediğiniz zaman hemen boya fırçasını elinize almanıza gerek yok! Özellikle kiralık bir evde kalıyorsanız duvarlarda kalıcı değişiklikler yapmak istemeyebilirsiniz. Ama merak etmeyin, bazı yöntemlerle duvarlarınıza zarar vermeden evinizi güzelleştirebilirsiniz!
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Yapışkanlı çerçeve askılıkları kullanın.
Büyük bir ayna kullanın.
Duvara yaslanan dekoratif raflara bakın.
Poster ya da fotoğraflar için çerçeve raflarını tercih edin.
Dekoratif merdivenleri kullanın.
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Dekoratif aydınlatmaları ön plana çıkarın.
Dekorasyonu katmanlı yapın.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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