Duvarlara Zarar Vermeden Evi Güzelleştirme Fikirleri

Duvarı güzelleştirmenin en etkili yollarından biri tek bir dekorasyon ürününe bağlı kalmamaktır. Farklı parçaları bir arada kullanabilirsiniz. Mesela duvarın önüne bir konsol koyarak üzerine ayna ya da kitap ekleyebilirsiniz. Zemine ise büyük bir bitki ya da dekoratif sepet koyarak bütünsel bir görünüm elde edebilirsiniz.