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Duvarlara Zarar Vermeden Evi Güzelleştirme Fikirleri

etiket Duvarlara Zarar Vermeden Evi Güzelleştirme Fikirleri

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
12.10.2026 - 15:53
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Evinizde değişiklik yapmak istediğiniz zaman hemen boya fırçasını elinize almanıza gerek yok! Özellikle kiralık bir evde kalıyorsanız duvarlarda kalıcı değişiklikler yapmak istemeyebilirsiniz. Ama merak etmeyin, bazı yöntemlerle duvarlarınıza zarar vermeden evinizi güzelleştirebilirsiniz!

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Yapışkanlı çerçeve askılıkları kullanın.

Yapışkanlı çerçeve askılıkları kullanın.

Duvarları delmeden fotoğraf ve tablo asabilirsiniz. Yapışkanlı çerçeve askılarının ürün taşıma kapasitesine ve hangi yüzeye uygun olduğuna bakın. Çerçevenin ağırlığına uygun olmayan bir ürün kullanırsanız duvara zarar verebilir.

Büyük bir ayna kullanın.

Büyük bir ayna kullanın.

Aynalar çok işlevsel eşyalar. Ama aynı zamanda etkili bir dekorasyon ürünü olarak kullanabilirsiniz. Büyük bir aynayı duvara sabitlemenize gerek yok. Zemine yaslayarak kullanabilirsiniz. Büyük ve çerçeveli aynalar sayesinde duvarı değiştirmeden dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsiniz!

Duvara yaslanan dekoratif raflara bakın.

Duvara yaslanan dekoratif raflara bakın.

Duvarı delmeden dekorasyon yapmanın bir diğer yolu, duvara monte edilmesi gerekmeyen raf sistemidir. Bunlar merdiven tipi raflar oluyor. Raflara kitaplar, küçük bitkiler ya da seramik objeler koyabilirsiniz!

Poster ya da fotoğraflar için çerçeve raflarını tercih edin.

Poster ya da fotoğraflar için çerçeve raflarını tercih edin.

Eğer elinizde sergilemek istediğiniz çok fazla fotoğraf ya da poster varsa çerçeve raflarını tercih edebilirsiniz. İnce, uzun bir raf kullanabilirsiniz. Böylece her bir eşya için duvara delik açmak zorunda kalmazsınız.

Dekoratif merdivenleri kullanın.

Dekoratif merdivenleri kullanın.

Özellikle banyo, yatak odası ya da salon gibi yerlerde farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Ahşap görünümlü bir merdivene battaniyelerinizi, ince örtülerinizi ya da dekoratif tekstil ürünlerini koyabilirsiniz. Duvarın önüne yerleştirdiğiniz zaman herhangi bir şekilde sabitleme işlemi yapmanıza gerek olmaz.

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Dekoratif aydınlatmaları ön plana çıkarın.

Dekoratif aydınlatmaları ön plana çıkarın.

Doğru bir aydınlatma sayesinde duvarınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Zemine ya da mobilyalara yerleştirdiğiniz lambalar ışığı duvara doğru yönlendirir. Bu da duvarın dokusunu ve rengini dikkat çekici hale getirir.

Dekorasyonu katmanlı yapın.

Dekorasyonu katmanlı yapın.

Duvarı güzelleştirmenin en etkili yollarından biri tek bir dekorasyon ürününe bağlı kalmamaktır. Farklı parçaları bir arada kullanabilirsiniz. Mesela duvarın önüne bir konsol koyarak üzerine ayna ya da kitap ekleyebilirsiniz. Zemine ise büyük bir bitki ya da dekoratif sepet koyarak bütünsel bir görünüm elde edebilirsiniz.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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