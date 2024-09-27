Düşlerin Peşinden Koşarken Arkanda Çalan 12 İlham Verici Parça
Düşlerin Peşinden Koşarken Arkanda Çalan 12 İlham Verici Parça
Hayallerinin peşinden koşmak bazen zorlayıcı olabilir. Ama merak etme, arkanda seni motive edecek harika parçalar var! Hepimizin o “yapabilirim!” dediği anlara ihtiyacı var, işte bu şarkılar tam da o anlar için. Yola çıkarken, hayallerini gerçekleştirirken bu müzikler seninle olsun.
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1. Coldplay - Viva La Vida
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2. Beyoncé - Run the World
3. Tom Rosenthal - Go Solo
4. Muse - Uprising
5. Nil Karaibrahimgil - Hikayenin Peşini Bırakma
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6. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
7. Sezen Aksu - Manifesto
8. Pamela - Çok Güçlü Olmak Lazım
9. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
10. The Fratellis - Chelsea Dagger
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