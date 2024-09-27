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Düşlerin Peşinden Koşarken Arkanda Çalan 12 İlham Verici Parça

etiket Düşlerin Peşinden Koşarken Arkanda Çalan 12 İlham Verici Parça

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 22:15

Hayallerinin peşinden koşmak bazen zorlayıcı olabilir. Ama merak etme, arkanda seni motive edecek harika parçalar var! Hepimizin o “yapabilirim!” dediği anlara ihtiyacı var, işte bu şarkılar tam da o anlar için. Yola çıkarken, hayallerini gerçekleştirirken bu müzikler seninle olsun.

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1. Coldplay - Viva La Vida

2. Beyoncé - Run the World

3. Tom Rosenthal - Go Solo

4. Muse - Uprising

5. Nil Karaibrahimgil - Hikayenin Peşini Bırakma

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6. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

7. Sezen Aksu - Manifesto

8. Pamela - Çok Güçlü Olmak Lazım

9. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

10. The Fratellis - Chelsea Dagger

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11. AC/DC - Highway to Hell

12. Blondie - One Way Or Another

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