Duş Alırken Söylemekten Vazgeçemediğin O Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
Duş Alırken Söylemekten Vazgeçemediğin O Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!
Duş alırken dinlemekten asla vazgeçemediğin o şarkı hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Duş alırken hangi aktiviteleri yaparsın?
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2. Müziksiz bir duş senin için nasıldır?
3. Duşta su kullanımı gibi şeylere dikkat ediyor musun yoksa kendini tamamen kaptırıyor musun?
4. Peki hangi sıcaklıkta su kullanmayı tercih edersin?
5. Hangi vakitte duş almayı tercih edersin?
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