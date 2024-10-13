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Duş Alırken Söylemekten Vazgeçemediğin O Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

etiket Duş Alırken Söylemekten Vazgeçemediğin O Şarkıyı Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 22:00

Duş alırken dinlemekten asla vazgeçemediğin o şarkı hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Duş alırken hangi aktiviteleri yaparsın?

2. Müziksiz bir duş senin için nasıldır?

3. Duşta su kullanımı gibi şeylere dikkat ediyor musun yoksa kendini tamamen kaptırıyor musun?

4. Peki hangi sıcaklıkta su kullanmayı tercih edersin?

5. Hangi vakitte duş almayı tercih edersin?

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6. Duştayken senin mikrofonun hangisi?

7. Peki ya senin için en ideal duş süresi hangisi?

8. Son olarak, duş aldıktan sonra genellikle nasıl hissedersin?

Dancing Queen!

Girls Just Want To Have Fun

Martılar

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