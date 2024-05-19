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Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 12 Warhaus Şarkısı

etiket Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 12 Warhaus Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 16:46

Bazı şarkılar var ki durmadan defalarca dinlemek istiyorsunuz. İşte dinlemeye doyamayacağınız, dinledikçe daha da fazla dinlemek isteyeceğiniz en iyi Warhaus parçalarını seçtik, başlıyoruz!

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1. Love's A Stranger

2. When I Am With You

3. Popcorn

4. The Good Lie

5. Open Window

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6. Machinery

7. Mad World

8. Shadowplay

9. Desire

10. Time Bomb

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11. Machinery

12. Dangerous

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