Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 12 Warhaus Şarkısı
Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 12 Warhaus Şarkısı
Bazı şarkılar var ki durmadan defalarca dinlemek istiyorsunuz. İşte dinlemeye doyamayacağınız, dinledikçe daha da fazla dinlemek isteyeceğiniz en iyi Warhaus parçalarını seçtik, başlıyoruz!
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1. Love's A Stranger
2. When I Am With You
3. Popcorn
4. The Good Lie
5. Open Window
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6. Machinery
7. Mad World
8. Shadowplay
9. Desire
10. Time Bomb
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