Dünyanın İlk Hisse Senedi Ne Zaman Alınıp Satıldı? Dünyada Hisse Senedi Yatırımının Tarihçesi
Dünyanın İlk Hisse Senedi Ne Zaman Alınıp Satıldı? Dünyada Hisse Senedi Yatırımının Tarihçesi
Bu içeriği okuyorsan demek ki ekonomi ilgini çekiyor ve hisse senetlerinin kökenlerini merak ediyorsun. O zaman seni daha fazla bekletmeyip içeriğimize geçelim!
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Hisse senedi kavramının kökenleri antik çağlara kadar uzanıyor...
Dutch East India Company, hisse senedi çıkaran ilk şirket olarak karşımıza çıkıyor.
Ardından Londra Borsası'nın kuruluşu ile hisse senetlerinin resmi olarak alınıp satıldığı bir platform ortaya çıktı.
Hisse senetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde popüler olması ise 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarına denk geliyordu.
Sanayi Devrimi'nin ekonomiye etkisini tartışmaya bile gerek yok...
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Modern hisse senetlerinin ortaya çıkması ise piyasaların gelişmesinde büyük rol oynadı.
Günümüzde ise bir modern yatırımcı profili oluştu...
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