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Dünyanın İlk Hisse Senedi Ne Zaman Alınıp Satıldı? Dünyada Hisse Senedi Yatırımının Tarihçesi

etiket Dünyanın İlk Hisse Senedi Ne Zaman Alınıp Satıldı? Dünyada Hisse Senedi Yatırımının Tarihçesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 14:01

Bu içeriği okuyorsan demek ki ekonomi ilgini çekiyor ve hisse senetlerinin kökenlerini merak ediyorsun. O zaman seni daha fazla bekletmeyip içeriğimize geçelim!

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Hisse senedi kavramının kökenleri antik çağlara kadar uzanıyor...

Hisse senedi kavramının kökenleri antik çağlara kadar uzanıyor...

Hisse senetleri ilk olarak Orta Çağ İtalyan şehir devletlerinde görülse de modern anlamda ilk kez 17. yüzyıl Avrupasında şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıktı.

Dutch East India Company, hisse senedi çıkaran ilk şirket olarak karşımıza çıkıyor.

Dutch East India Company, hisse senedi çıkaran ilk şirket olarak karşımıza çıkıyor.

VOC, dünyada resmi olarak işlem gören ilk hisse senetlerini 1602'de piyasaya sürdü. VOC, Doğu Hint Adaları ticaretinde etkili oldu ve bu hisse senetleri ticari kazançlara ortak olmak isteyen yatırımcılar arasında büyük bir ilgi gördü.

Ardından Londra Borsası'nın kuruluşu ile hisse senetlerinin resmi olarak alınıp satıldığı bir platform ortaya çıktı.

Ardından Londra Borsası'nın kuruluşu ile hisse senetlerinin resmi olarak alınıp satıldığı bir platform ortaya çıktı.

17. yüzyılın sonlarında, Londra'da 'Jonathan's Coffee-House' adlı bir mekanda hisse senetlerinin alınıp satıldığı görüldü. Bu olay, Londra Borsa'sının kurulmasında etkili oldu.

Hisse senetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde popüler olması ise 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarına denk geliyordu.

Hisse senetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisinde popüler olması ise 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarına denk geliyordu.

1792'de, New York'ta Buttonwood Anlaşması ile New York Stock Exchange - NYSE kuruldu. Bu kuruluş, ABD'de hisse senetlerinin resmi olarak alınıp satıldığı ilk borsa olarak kabul ediliyor.

Sanayi Devrimi'nin ekonomiye etkisini tartışmaya bile gerek yok...

Sanayi Devrimi'nin ekonomiye etkisini tartışmaya bile gerek yok...

Sanayi Devrimi'yle birlikte şirketler büyümeye başladı ve sermaye gereksinimleri arttı. Bu da hisse senetlerine olan talebi doğal olarak yükseltti.

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Modern hisse senetlerinin ortaya çıkması ise piyasaların gelişmesinde büyük rol oynadı.

20. yüzyıl boyunca ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisi, hisse senedi piyasalarının daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu. Çünkü elektronik ticaret, hisse senedi alım satımını kolaylaştırarak aynı zamanda daha erişebilir hale getirdi.

Günümüzde ise bir modern yatırımcı profili oluştu...

Bu modern yatırımcı profili; şirket performansları, sektör trendleri ve küresel ekonomik durum gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor. Ayrıca yatırım fonları ve borsa endeksleri gibi araçlarla da hisse senetlerine kolaylıkla yatırım yapılabilir hale geldi.

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