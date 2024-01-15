Dünyanın İlk Hisse Senedi Ne Zaman Alınıp Satıldı? Dünyada Hisse Senedi Yatırımının Tarihçesi

20. yüzyıl boyunca ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisi, hisse senedi piyasalarının daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu. Çünkü elektronik ticaret, hisse senedi alım satımını kolaylaştırarak aynı zamanda daha erişebilir hale getirdi.