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Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Kaybolsan da Dinlediğinde Türk Olduğunu Belli Edecek 13 Şarkı

etiket Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Kaybolsan da Dinlediğinde Türk Olduğunu Belli Edecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 19:06

1. Tarkan - Kuzu Kuzu

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2. Sezen Aksu - Tutuklu

3. Müslüm Gürses - Seni Yazdım

4. Yıldız Tilbe - Hastayım Sana

5. Bergen - Elimde Fotoğrafın

6. Güllü - Sabah olmadan

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7. Ahmet Kaya - Kum Gibi

8. Barış Manço - Gülpembe

9. Cem Karaca - Bu Son Olsun

10. Erkin Koray - Fesuphanallah

11. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın

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12. Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter

13. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

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