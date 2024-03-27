Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Kaybolsan da Dinlediğinde Türk Olduğunu Belli Edecek 13 Şarkı
Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Kaybolsan da Dinlediğinde Türk Olduğunu Belli Edecek 13 Şarkı
1. Tarkan - Kuzu Kuzu
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2. Sezen Aksu - Tutuklu
3. Müslüm Gürses - Seni Yazdım
4. Yıldız Tilbe - Hastayım Sana
5. Bergen - Elimde Fotoğrafın
6. Güllü - Sabah olmadan
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7. Ahmet Kaya - Kum Gibi
8. Barış Manço - Gülpembe
9. Cem Karaca - Bu Son Olsun
10. Erkin Koray - Fesuphanallah
11. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın
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12. Ferdi Tayfur - Hatıran Yeter
13. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
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