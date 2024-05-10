Dünyanın Gelişiminde Büyük Rol Oynayan Ticarete ve Uygarlaşmaya Katkı Sağlayan 10 Demiryolu
Dünyanın Gelişiminde Büyük Rol Oynayan Ticarete ve Uygarlaşmaya Katkı Sağlayan 10 Demiryolu
Demiryollarının uygarlığı taşımada büyük bir önemi vardır. Çünkü taşınan tek şey ticaret yapılan ürünler değil, aynı zamanda kültür ve farklı dinamiklerdir de. Bu içeriğimizde dünyanın gelişiminde büyük rol oynayan demiryollarından bahsettik!
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1. Trans-Sibirya Demiryolu
2. Orient Express
3. Trans-Avustralya Demiryolu
4. Golden Spike
5. Trans-Kanada Demiryolu
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