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Dünyanın Gelişiminde Büyük Rol Oynayan Ticarete ve Uygarlaşmaya Katkı Sağlayan 10 Demiryolu

etiket Dünyanın Gelişiminde Büyük Rol Oynayan Ticarete ve Uygarlaşmaya Katkı Sağlayan 10 Demiryolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 14:01

Demiryollarının uygarlığı taşımada büyük bir önemi vardır. Çünkü taşınan tek şey ticaret yapılan ürünler değil, aynı zamanda kültür ve farklı dinamiklerdir de. Bu içeriğimizde dünyanın gelişiminde büyük rol oynayan demiryollarından bahsettik!

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1. Trans-Sibirya Demiryolu

1. Trans-Sibirya Demiryolu

Dünyanın en uzun demiryolu hattı olan Trans-Sibirya Demiryolu, Rusya’nın doğusundan batısına uzanıyor. Bu demiryolu Sibirya’nın derinliklerinden geçerek Rusya’daki batı sınırına ulaşarak güzergahını tamamlıyor. Bu demiryolunun en büyük önemi ise Rusya’nın iç bölgeleri arasında ticareti kolaylaştırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması.

2. Orient Express

2. Orient Express

Paris’ten İstanbul’a kadar uzanan bir demiryolu olduğunu biliyor muydunuz? Orient Express, Avrupa’nın en ünlü demiryolu hatlarından biridir çünkü Avrupa’daki ticaret ve kültürel değişimi oldukça fazla etkilemiştir. Bu demiryolu 1883’te hizmete girdi.

3. Trans-Avustralya Demiryolu

3. Trans-Avustralya Demiryolu

1971’de tamamlanan bu demiryolu hattı, Avustralya kıtasını batıdan doğuya gezerek iç ticaretin kolaylaşmasını sağlıyor. Ancak bu hattın tek işlevi ekonomik etkisi değil. Aynı zamanda geçmişte göçün hızlanmasına da yardımcı olmuştur.

4. Golden Spike

4. Golden Spike

Golden Spike’ın ilk transkıta demiryolu hattı olduğunu biliyor muydunuz? 1869’da yapımı tamamlanan Golden Spike, ABD’nin batı sahilini doğuyla birleştiriyor. Böylece ülkenin batıya doğru genişlemesini ve ticaretin genişlemesi hızlandırıldı.

5. Trans-Kanada Demiryolu

5. Trans-Kanada Demiryolu

Kanada’nın doğusundan batısına uzanan Trans-Kanada Demiryolu, 1885’te tamamlandı. Bu demiryolu sayesinde Kanada’da ekonomik kalkında sağlandı. Ayrıca itiraf etmeliyiz ki demiryolu hattı mükemmel bir manzara da sunuyor!

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6. Tokyo-Kyoto Hızlı Tren Hattı

6. Tokyo-Kyoto Hızlı Tren Hattı

Japonya’daki bu hızlı trene attı, Tokyo ve Kyoto arasında ulaşımı sağlıyor. İlk olarak 1964’te kullanılmaya başlanan bu hat sayesinde Japonya’nın ekonomik kalkınması sağlandı, aynı zamanda da turizm teşvik edildi.

7. İpek Yolu Demiryolu

7. İpek Yolu Demiryolu

Yüzyıllar boyunca İpek Yolu’na hükmetmek için uluslar birbirleri ile mücadele etmişti. Çin’in iç bölgelerinden Avrupa’ya uzanan bu demiryolu ağı, bu yüzden bugün hala büyük bir öneme sahip. Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin canlanmasını sağlayan bu demiryolu, ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlıyor.

8. Kongo Demiryolu

8. Kongo Demiryolu

Afrika’nın en uzun demiryolu hattı olan Kongo Demiryolu, ülkenin iç bölgelerine ulaşımı sağlayarak ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Kongo Nehri boyunca uzanan bu hat, 1898’de tamamlandı ve o günden beri altyapı çalışmalarıyla iyileştirilerek hizmet veriyor.

9. Tren de las Nubes

9. Tren de las Nubes

Bu tren hattına “Bulutların Treni” denmesinin sebebi sizce ne olabilir? Biz söyleyelim; yüksek rakımlı dağlardan geçmesi! Arjantin ve Şili arasındaki ulaşımın sağlandığı bu demiryolu hattı sayesinde ticaret ve turizm gelişti ve gelişmeye de devam ediyor.

10. Güney Afrika Demiryolları

10. Güney Afrika Demiryolları

Son maddemizde ise sizi Güney Afrika’ya götürüyoruz! Güney Afrika’daki bu demiryolları sayesinde ticaret gelişiyor ve ekonomik kalkınma sağlanıyor. Bu demiryollarının en büyük etkisi ise maden sektörü üzerinde oldu. Maden sektörünün büyümesinde etkili oldu.

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