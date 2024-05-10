Dünyanın Gelişiminde Büyük Rol Oynayan Ticarete ve Uygarlaşmaya Katkı Sağlayan 10 Demiryolu

Bu tren hattına “Bulutların Treni” denmesinin sebebi sizce ne olabilir? Biz söyleyelim; yüksek rakımlı dağlardan geçmesi! Arjantin ve Şili arasındaki ulaşımın sağlandığı bu demiryolu hattı sayesinde ticaret ve turizm gelişti ve gelişmeye de devam ediyor.