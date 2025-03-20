Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye "Mutsuzlar" Listesinde
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye "Mutsuzlar" Listesinde
2025 yılına ait 'Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' listesi belli oldu. İskandinav ülkeleri listenin başındaki yerlerini korurken 'dünyanın en mutsuz ülkesi' yine Afganistan oldu. 143 ülkenin yer aldığı listede, yıllar içindeki değişime de yer verildi. Türkiye'de 2023 yılından bu yana mutluluk skoru artmış gibi görünse de dünya listesindeki sıralamamız pek de umut verici olmadı.
Peki Türkiye, dünyanın kaçıncı 'mutlu' ülkesi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya!
Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın