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Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye "Mutsuzlar" Listesinde

Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye "Mutsuzlar" Listesinde

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 10:17

2025 yılına ait 'Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' listesi belli oldu. İskandinav ülkeleri listenin başındaki yerlerini korurken 'dünyanın en mutsuz ülkesi' yine Afganistan oldu. 143 ülkenin yer aldığı listede, yıllar içindeki değişime de yer verildi. Türkiye'de 2023 yılından bu yana mutluluk skoru artmış gibi görünse de dünya listesindeki sıralamamız pek de umut verici olmadı.

Peki Türkiye, dünyanın kaçıncı 'mutlu' ülkesi?

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Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu.

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu.

World Population Review sitesinin her sene yayınladığı 'Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' listesi 2025 yılında da hazırlandı. Görselde görmüş olduğunuz dünya haritası, mutluluk oranlarına göe renklendirildi. 8 puan ve üzerinde alan ülkeler, en koyu renklerle gösterildi. Haritada ise en koyu renklerin her sene olduğu gibi İskandinav ülkelerinde olduğu görülüyor.

Türkiye ise bu sıralamada 4.grup içerisinde yer alıyor.

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya!

Dünyanın en mutlu ülkesi: Finlandiya!

2025 Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya, üst üste tam sekizinci kez, dünyanın en mutlu ülkesi oldu. 

Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti. Dünyanın en mutlu 3 ülkesinde İskandinav ülkeleri yer aldı. Puanları sırasıyla 7.74, 7.58 ve 7.53 olarak belirlendi. Dördüncü sırada ise İsveç, 7.34'lük puanıyla yer aldı. İsrail dünyanın en mutlu 5.ülkesi oldu. İsrail'in puanı da İsveç ile aynı olarak belirlendi. 

Dünyanın en mutsuz ülkesi ise bir kez daha Afganistan oldu.

Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, dünyanın mutluluk sıralamasında 98.sıraya yerleşti. Listede Türkiye'nin üzerinde yer alan ülkeler, Gine, Fildişi Sahili, Gabon, Laos, Nepal ve Irak gibi ülkeler oldu. Listenin 99. sırasında Senegal, 100. sırasında ise İran yer aldı.

Türkiye'nin 2024 skorunun 4.98 olduğu açıklandı. 2023 yılındaki puanı ise 4.86 olmuştu. Ülkemizin mutluluk oranlarında 0.366'lık bir iyileşme yaşandı. Geçtiğimiz sene 106.sırada yer alan Türkiye, bu sene 98. sırada kendisine yer buldu. 

Sizce bu değişikliğin sebebi ne olabilir?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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