Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye "Mutsuzlar" Listesinde

2025 Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Finlandiya, üst üste tam sekizinci kez, dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda ve İsveç takip etti. Dünyanın en mutlu 3 ülkesinde İskandinav ülkeleri yer aldı. Puanları sırasıyla 7.74, 7.58 ve 7.53 olarak belirlendi. Dördüncü sırada ise İsveç, 7.34'lük puanıyla yer aldı. İsrail dünyanın en mutlu 5.ülkesi oldu. İsrail'in puanı da İsveç ile aynı olarak belirlendi.

Dünyanın en mutsuz ülkesi ise bir kez daha Afganistan oldu.