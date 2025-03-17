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Dünyanın Dost Canlısı Ülkeleri Belli Oldu: Yabancıların Türkiye Hakkında Söyledikleri Hayal Kırıklığı Yarattı

Dünyanın Dost Canlısı Ülkeleri Belli Oldu: Yabancıların Türkiye Hakkında Söyledikleri Hayal Kırıklığı Yarattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 13:32

Yurtdışında yaşayan ve çalışan kişiler için en büyük uluslararası topluluk olan InterNations, bir araştırma yayımladı. 53 ülkede yaşayan yabancılarla yapılan araştırmayla dünyanın en dost canlısı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasında en dost canlısı ülke Kosta Rika yer alırken Türkiye’nin sıralaması ise “Biz sıcakkanlı milletiz” diyenler için hayal kırıklığı yarattı. 

Kaynak

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Türkiye 23’üncü sıradan 40’ncı sıraya geriledi.

Türkiye 23’üncü sıradan 40’ncı sıraya geriledi.

Farklı ülkelerde yaşayanlar anketin sonucunu belirledi.

53 ülkede yaşayan yabancılarla yapılan araştırmada sosyal yaşamları, kendilerini evlerinde gibi hissedip hissetmedikleri, kültüre alışmanın ne kadar kolay olduğu ve yerel halkın yaklaşımı soruldu. Türkiye 2023 yılında 27’nci sırada yer alırken 2024’te 40’ıncı sırada yer aldı. 

  • Yerel Dostluk 26’dan 38’e,

  • Kültür ve Karşılama 29'dan 42'ye gerilerken alt kategorilerde en büyük düşüşleri gördü. 

  • Evde hissetme konusunda en alt 10'da yer alıyor. Katılımcılardan yüzde 19’u yerel halkın yabancılara karşı dostça olmadığını düşünürken, bu oran 2024'te onda üçe yüzde 30 yükseldi.

İşte dünyanın en dost canlısı ülkeleri 👇 

Kosta Rika en dost canlısı ülke.

Kosta Rika en dost canlısı ülke.

Listenin birinci sırasında yer alan Kosta Rika’da yaşayan yabancıların yüzde 88’i ülkede hoş karşılandığını söyledi. Yüzde 83’ü kendini evinde gibi hissettiğini belirtirken yüzde 35’i yerel kültüre alışmanın kolay olduğunu belirtti.

Meksika listenin ikinci sırasında yer aldı.

Meksika listenin ikinci sırasında yer aldı.

Kosta Rika’nın ardından Meksika en dost canlısı ikinci ülke oldu. Göçmenlerin yüzde 75’i ülkede sosyal yaşamlarından memnun olduğunu söylerken yüzde 85’i ise kendisini evinde hissediyor. Yüzde 67’si arkadaş bulmakta zorlandığını kaydetti.

En dost canlısı üçüncü ülke Filipinler oldu.

En dost canlısı üçüncü ülke Filipinler oldu.

Filipinler’de yabancıdan ikisi yerel halkın dost canlısı olduğunu belirtti. Yabancılar ülkede arkadaş edinmenin kolay olduğunu söylerken Filipinler’de yaşam “Özgür ve kolay” olarak tanımlandı.

En dost canlısı ülke listesinin ilk 10'unu oluşturan ülkeler şöyle👇

En dost canlısı ülke listesinin ilk 10'unu oluşturan ülkeler şöyle👇

4. Endonezya

5. Brezilya

6. Tayland

7. Panama

8. Kolombiya

9. Kenya

10. Yunanistan

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Kuveyt son sırada yer alarak 'en dost canlısı olmayan ülke' oldu.

Kuveyt son sırada yer alarak 'en dost canlısı olmayan ülke' oldu.

Kuveyt 2023’te olduğu gibi 2024’te de son sırada yer aldı. Kuveyt'teki göçmenlerin yüzde 26’sı hoş karşılanmadığını hissettiğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 49’u ülkede kendini evinde hissetmiyor. Yüzde 23’ü ise yerel kültüre alışmanın zor olduğunu söylüyor. 

Göçmenler, Yerel Dostluk konusunda Kuveyt'i son sıraya koydu.

53 ülkenin yer aldığı sıralamada Norveç 52’nci sırada.

53 ülkenin yer aldığı sıralamada Norveç 52’nci sırada.

Norveç de dost canlısı olmayan ülkeler arasına girdi. Yabancıların yüzde 67’si arkadaş edinmenin zor olduğunu vurgularken yarısı sosyal yaşamdan mutsuz olduğunu belirtti.

Listenin tamamı şöyle:

Listenin tamamı şöyle:

1. Kosta Rika

2. Meksika

3. Filipinler

4. Endoneyza

5. Brezilya

6. Tayland

7. Panama

8. Kolombiya

9. Kenya

10. Yunanistan

11. İspanya

12. Umman

13. Vietnam

14. Mısır

15. Portekiz

16. Birleşik Arap Emirlikleri

17. Güney Kıbrıs

18. Bahreyn

19. Çin

20. Avustralya

21. Yeni Zelanda

22. Katar

23. Güney Afrika

24. Malezya

25. Suudi Arabistan

26. Hindistan

27. Hong Kong

28. ABD

29. İrlanda

30. Singapur

31. Belçika

32. Malta

33. İtalya

34. Fransa

35. Japonya

36. Güney Kore

37. Polonya

38. Luksemburg

39. Kanada

40. Türkiye

41. Hollanda

42. İngiltere

43. Şili

44. Macaristan

45. Danimarka

46. İsviçre

47. Çekya

48. İsveç

49. Avusturya

50. Finlandiya

51. Almanya

52. Norveç

53. Kuveyt

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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