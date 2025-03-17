Dünyanın Dost Canlısı Ülkeleri Belli Oldu: Yabancıların Türkiye Hakkında Söyledikleri Hayal Kırıklığı Yarattı
Dünyanın Dost Canlısı Ülkeleri Belli Oldu: Yabancıların Türkiye Hakkında Söyledikleri Hayal Kırıklığı Yarattı
Yurtdışında yaşayan ve çalışan kişiler için en büyük uluslararası topluluk olan InterNations, bir araştırma yayımladı. 53 ülkede yaşayan yabancılarla yapılan araştırmayla dünyanın en dost canlısı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasında en dost canlısı ülke Kosta Rika yer alırken Türkiye’nin sıralaması ise “Biz sıcakkanlı milletiz” diyenler için hayal kırıklığı yarattı.
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Türkiye 23’üncü sıradan 40’ncı sıraya geriledi.
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Kosta Rika en dost canlısı ülke.
Meksika listenin ikinci sırasında yer aldı.
En dost canlısı üçüncü ülke Filipinler oldu.
En dost canlısı ülke listesinin ilk 10'unu oluşturan ülkeler şöyle👇
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Kuveyt son sırada yer alarak 'en dost canlısı olmayan ülke' oldu.
53 ülkenin yer aldığı sıralamada Norveç 52’nci sırada.
Listenin tamamı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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