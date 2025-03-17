Dünyanın Dost Canlısı Ülkeleri Belli Oldu: Yabancıların Türkiye Hakkında Söyledikleri Hayal Kırıklığı Yarattı

Yurtdışında yaşayan ve çalışan kişiler için en büyük uluslararası topluluk olan InterNations, bir araştırma yayımladı. 53 ülkede yaşayan yabancılarla yapılan araştırmayla dünyanın en dost canlısı ülkeleri belli oldu. Listenin ilk sırasında en dost canlısı ülke Kosta Rika yer alırken Türkiye’nin sıralaması ise “Biz sıcakkanlı milletiz” diyenler için hayal kırıklığı yarattı.

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