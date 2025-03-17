Murat Ülker Siyasi Görüşünü Açıkladı: "Milliyim, Müslümanım, TC Vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim"
Murat Ülker Siyasi Görüşünü Açıkladı: "Milliyim, Müslümanım, TC Vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim"
Forbes gerçek zamanlı milyonerler listesine göre Türkiye’nin en zengin ismi Murat Ülker. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi Murat Ülker tam 5.5 milyar dolar servete sahip. Ülker kendi kendisiyle röportaj yaptı ve 70 soru sordu. Bu soruların bir kısmı kendi internet sitesinden yayımlandı. Türkiye'nin zengin iş insanı çocukluğu, okuduğu okullar ve siyasi görüşüne dair pek çok açıklamalarda bulundu.
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Murat Ülker, Murat Ülker'le röportaj yaptı.
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"İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim."
"Bazen beni Hazar ya da Karay Yahudisi olarak da trolleyenler oluyor. Ne demek istiyorlar? Nerden çıkıyor bu yahudilik?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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