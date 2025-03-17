Murat Ülker Siyasi Görüşünü Açıkladı: "Milliyim, Müslümanım, TC Vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim"

Lise ve üniversite eğitimini Türkiye’de sağ-sol çatışmasının en yüksek dönemde aldığını belirten Murat Ülker, bu yıllarda durduğu pozisyonla ilgili konuştu. Milliyetçi ve dindar gençlerle o dönem arkadaşlık kurduğunu açıklayan Ülker, “O yıllarda imkanım ve hakkım olduğu halde yurtdışına gitmek istemedim; hala da ülkemde yaşıyorum. Ben hiçbir zaman şucu, bucu olmadım. Herkesle beraberdim, bir etiketim yoktu; hala da yok. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara çi, cı eklemedim” dedi.

28 Şubat darbesinin ardından askerlerin Ülker Grubu’na dair boykot başlattığını ifade eden Ülker, o dönem şirketin Mehmetçik Vakfı’na 1.5 milyon dolar bağış yaptığını kaydetti. 15 Temmuz Darbesi sonrası ise FETÖ ve Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığını söyleyen Murat Ülker, “Biz Atatürkçüyüz söylemiyle cevap verdiğim için eleştirildim. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?” sorusunu kendisine yöneltti.

Ülker “İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim” dedi.