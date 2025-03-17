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Murat Ülker Siyasi Görüşünü Açıkladı: "Milliyim, Müslümanım, TC Vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim"

Murat Ülker Siyasi Görüşünü Açıkladı: "Milliyim, Müslümanım, TC Vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 12:42

Forbes gerçek zamanlı milyonerler listesine göre Türkiye’nin en zengin ismi Murat Ülker. Ülker aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi Murat Ülker tam 5.5 milyar dolar servete sahip. Ülker kendi kendisiyle röportaj yaptı ve 70 soru sordu. Bu soruların bir kısmı kendi internet sitesinden yayımlandı. Türkiye'nin zengin iş insanı çocukluğu, okuduğu okullar ve siyasi görüşüne dair pek çok açıklamalarda bulundu. 

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Murat Ülker, Murat Ülker'le röportaj yaptı.

Murat Ülker, Murat Ülker'le röportaj yaptı.

Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker kendisiyle yaptığı röportajı internet sitesinde yayımladı. Ülker, bu röportajına okuyuculara teşekkür ederek başladı:

'Bunu size geçenlerde post etmiştim, takipçilerime sormuştum; benimle röportaj yapmak ister misiniz diye. Teşekkürler yüzlerce soru geldi, cevapladım çoğunu; toplam 523 yorum, 160 bin de görüntüleme olmuş. Ama bazı soruları ve hatta sizin nezaketen sormadığınız hususları da katarak sordum ve cevapladım 70’i aşkın soruyu…'

"İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim."

"İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim."

Lise ve üniversite eğitimini Türkiye’de sağ-sol çatışmasının en yüksek dönemde aldığını belirten Murat Ülker, bu yıllarda durduğu pozisyonla ilgili konuştu. Milliyetçi ve dindar gençlerle o dönem arkadaşlık kurduğunu açıklayan Ülker, “O yıllarda imkanım ve hakkım olduğu halde yurtdışına gitmek istemedim; hala da ülkemde yaşıyorum. Ben hiçbir zaman şucu, bucu olmadım. Herkesle beraberdim, bir etiketim yoktu; hala da yok. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara çi, cı eklemedim” dedi. 

28 Şubat darbesinin ardından askerlerin Ülker Grubu’na dair boykot başlattığını ifade eden Ülker, o dönem şirketin Mehmetçik Vakfı’na 1.5 milyon dolar bağış yaptığını kaydetti. 15 Temmuz Darbesi sonrası ise FETÖ ve Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığını söyleyen Murat Ülker, “Biz Atatürkçüyüz söylemiyle cevap verdiğim için eleştirildim. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?” sorusunu kendisine yöneltti. 

Ülker “İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim” dedi.

"Bazen beni Hazar ya da Karay Yahudisi olarak da trolleyenler oluyor. Ne demek istiyorlar? Nerden çıkıyor bu yahudilik?"

"Bazen beni Hazar ya da Karay Yahudisi olarak da trolleyenler oluyor. Ne demek istiyorlar? Nerden çıkıyor bu yahudilik?"

Hakkında çıkan 'Yahudi' söylemlerine yanıt veren Ülker, 'Bu sosyal medya dünyasında acayiplikler tık alıyor. Hazar veya Karay’ların Museviliği tarihte bile kesin değildir. Zaten biz Hazar veya Karay Türkü değiliz, ancak Tat’ız; yani sahilde yaşayan melez tatar ırkı demek. Yüzlerce aileden oluşan bir sülalemiz var Devletler, tabii Stalin’den sonra geriye ne kaldıysa … Halbuki Musevi ve Yahudi’ler pekala bilirler, bizim kim olduğumuzu' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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