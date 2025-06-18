Dünyanın En Korkutucu Adasında Kalan YouTuber Yaşadıklarını Anlattı
Kimi yerler vardır, sadece geçmişiyle bile insanın tüylerini ürpertir. Poveglia Adası da tam olarak böyle bir yer. Yıllar boyunca veba kurbanlarına ve akıl hastalarına ev sahipliği yapan bu küçük ada, artık kimsenin girmesine izin verilmeyen terkedilmiş bir bölge. Ancak iki maceraperest, yasağı delip geceyi bu ürkütücü adada geçirdi. Karşılaştıkları şeyler ise yalnızca karanlıkla sınırlı değildi.
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Poveglia neden dünyanın en ürkütücü adası olarak anılıyor?
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Gizlice girdiler, geceyi kalıp her şeyi kayıt altına aldılar
Ekip, gece boyunca radyo frekansı yoluyla bazı ses kayıtları aldı
Poveglia’ya neden kimse giremiyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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