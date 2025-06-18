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Dünyanın En Korkutucu Adasında Kalan YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Dünyanın En Korkutucu Adasında Kalan YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 17:46

Kimi yerler vardır, sadece geçmişiyle bile insanın tüylerini ürpertir. Poveglia Adası da tam olarak böyle bir yer. Yıllar boyunca veba kurbanlarına ve akıl hastalarına ev sahipliği yapan bu küçük ada, artık kimsenin girmesine izin verilmeyen terkedilmiş bir bölge. Ancak iki maceraperest, yasağı delip geceyi bu ürkütücü adada geçirdi. Karşılaştıkları şeyler ise yalnızca karanlıkla sınırlı değildi.

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Poveglia neden dünyanın en ürkütücü adası olarak anılıyor?

Poveglia neden dünyanın en ürkütücü adası olarak anılıyor?

Venedik ile Lido arasında yer alan Poveglia Adası, 18. yüzyılda veba salgını sırasında karantina bölgesi olarak kullanıldı. Yaklaşık 100.000 kişinin bu adada hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

20. yüzyılda ise burası bir akıl hastanesine dönüştürüldü. Hastane kapandıktan sonra ada tamamen terk edildi. Bugün, çürümeye yüz tutmuş yapıları, sarmaşıklarla kaplanmış yolları ve sessizliğiyle bilinen Poveglia’ya giriş yasak. Ancak bazı paranormal meraklıları burayı hala görmek istiyor.

Gizlice girdiler, geceyi kalıp her şeyi kayıt altına aldılar

Gizlice girdiler, geceyi kalıp her şeyi kayıt altına aldılar

İrlandalı YouTuber Dara Tah ve arkadaşı Matt, adaya tekneyle ulaştıktan sonra polislerden saklanarak keşfe başladı. Gördükleri ilk şey, doğanın ele geçirdiği yıkık binalar ve duvarlara kazınmış eski grafitilerdi.

Havanın kararmasıyla birlikte yanlarında getirdikleri hayalet algılayıcı cihazları kullanmaya başladılar. Her ne kadar Dara bu tür şeylere inanmasa da cihazların sürekli aynı noktayı işaret etmesi onları adanın ünlü çan kulesine yönlendirdi.

Ekip, gece boyunca radyo frekansı yoluyla bazı ses kayıtları aldı

Ekip, gece boyunca radyo frekansı yoluyla bazı ses kayıtları aldı

Yanlarında bulunan İtalyan arkadaşları Manu, bu sesleri daha sonra dinleyip bazı kelimeleri çevirdi: “Git”, “Seyahat et” ve “Patlayıcı”. Özellikle 'patlayıcı' kelimesi Manu’yu çok etkiledi çünkü birkaç gün sonra havaalanında ilk kez güvenlik aramasına takıldı. YouTuber’lar bu deneyimin ardından adadan ayrıldı ama yaşadıkları korku ve huzursuzluk peşlerini bırakmadı.

Poveglia’ya neden kimse giremiyor?

Poveglia’ya neden kimse giremiyor?

Adanın yıllardır terk edilmiş olması, binaların güvenliğini tehlikeye atıyor. Çökmek üzere olan yapılar ve ulaşımın sadece deniz yoluyla sağlanabilmesi, adaya acil müdahaleyi imkansız kılıyor. 

Bu nedenle resmi izin olmadan giriş kesinlikle yasak. Ancak buna rağmen bazı meraklılar tehlikeyi göze alarak adaya ayak basmayı sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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