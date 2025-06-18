Dünyanın En Korkutucu Adasında Kalan YouTuber Yaşadıklarını Anlattı

Kimi yerler vardır, sadece geçmişiyle bile insanın tüylerini ürpertir. Poveglia Adası da tam olarak böyle bir yer. Yıllar boyunca veba kurbanlarına ve akıl hastalarına ev sahipliği yapan bu küçük ada, artık kimsenin girmesine izin verilmeyen terkedilmiş bir bölge. Ancak iki maceraperest, yasağı delip geceyi bu ürkütücü adada geçirdi. Karşılaştıkları şeyler ise yalnızca karanlıkla sınırlı değildi.

Kaynak