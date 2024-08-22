Dünyanın En Geniş Kadın Dili Rekoru 10 Yıl Sonra Kırıldı!
Dünyanın En Geniş Kadın Dili Rekoru 10 Yıl Sonra Kırıldı!
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren birbirinden ilginç rekorları duymuşsunuzdur. Bu kez duyacağınız rekor da sizi şaşırtmaya yetecek. Texan Brittany Lacayo, dünyanın en geniş diline sahip kadını olarak listedeki yerini aldı.
Bu rekor, tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı!
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Dünyanın en geniş kadın dili rekoru tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı. Evet yanlış okumadınız, dünyanın en uzun değil en 'geniş' dili.
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Texan Brittany Lacayo, tam 7.90 santimetrelik dil genişliğiyle dünyanın en geniş diline sahip kadını.
Dünyanın en geniş dilli kadını olma unvanı ise bugüne kadar Emily Schlenker'a aitti.
Lacayo, çocukluğundan beri dilinin genişliği nedeniyle ailesinin dalga konusu olduğunu belirtiyor. Dilini ölçme fikri ise rekorun eski sahibinin fotoğraflarını görmesiyle bir anda aklına geliyor!
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