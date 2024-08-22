Dünyanın En Geniş Kadın Dili Rekoru 10 Yıl Sonra Kırıldı!

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren birbirinden ilginç rekorları duymuşsunuzdur. Bu kez duyacağınız rekor da sizi şaşırtmaya yetecek. Texan Brittany Lacayo, dünyanın en geniş diline sahip kadını olarak listedeki yerini aldı.

Bu rekor, tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı!