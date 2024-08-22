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Dünyanın En Geniş Kadın Dili Rekoru 10 Yıl Sonra Kırıldı!

Dünyanın En Geniş Kadın Dili Rekoru 10 Yıl Sonra Kırıldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.08.2024 - 12:24

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren birbirinden ilginç rekorları duymuşsunuzdur. Bu kez duyacağınız rekor da sizi şaşırtmaya yetecek. Texan Brittany Lacayo, dünyanın en geniş diline sahip kadını olarak listedeki yerini aldı. 

Bu rekor, tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı!

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Dünyanın en geniş kadın dili rekoru tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı. Evet yanlış okumadınız, dünyanın en uzun değil en 'geniş' dili.

Dünyanın en geniş kadın dili rekoru tam 10 yıl sonra ilk kez kırıldı. Evet yanlış okumadınız, dünyanın en uzun değil en 'geniş' dili.

Texan Brittany Lacayo, tam 7.90 santimetrelik dil genişliğiyle dünyanın en geniş diline sahip kadını.

Texan Brittany Lacayo, tam 7.90 santimetrelik dil genişliğiyle dünyanın en geniş diline sahip kadını.

Lacayo'nun dilinin en geniş yeri tam 7.90 santimetre ve bu ölçü yaklaşık olarak bir kredi kartına eşit.

Dünyanın en geniş dilli kadını olma unvanı ise bugüne kadar Emily Schlenker'a aitti.

Dünyanın en geniş dilli kadını olma unvanı ise bugüne kadar Emily Schlenker'a aitti.

Emily Schlenker, 7.33 santimetrelik dil genişliğiyle bu rekorun tam 10 yıldır sahibiydi. Schlenker'ın babası da dünyanın en geniş dilli erkek olma unvanını bir süre elinde tutmuştu.

Lacayo, çocukluğundan beri dilinin genişliği nedeniyle ailesinin dalga konusu olduğunu belirtiyor. Dilini ölçme fikri ise rekorun eski sahibinin fotoğraflarını görmesiyle bir anda aklına geliyor!

Lacayo, çocukluğundan beri dilinin genişliği nedeniyle ailesinin dalga konusu olduğunu belirtiyor. Dilini ölçme fikri ise rekorun eski sahibinin fotoğraflarını görmesiyle bir anda aklına geliyor!

Dünyanın en uzun dili ise kadınlarda 9,75 santimetre, erkeklerde ise 10,1 santimetre olarak kaydedilmiş!

Daha neler göreceğiz kim bilir...

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