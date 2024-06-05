Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modeli Yeni Bir Estetik Operasyon Daha Geçirdi
Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modeli Yeni Bir Estetik Operasyon Daha Geçirdi
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kişisi oldu. Bugüne kadar pek çok eleştiriye maruz kalan model, sınır tanımıyor.
Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kişisi oldu. Bugüne kadar pek çok eleştiriye maruz kalan model, sınır tanımıyor.
Anastasia Pokreshchuk, bu sefer de yepyeni bir estetik operasyona imza attı.
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Karşınızda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip modeli, Anastasia Pokreshchuk.
Öyle ki yanaklarının kendisine yeterli gelmediğini bile belirtiyor.
Geçirdiği estetik operasyonlarla tamamen farklı bir görünüme kavuşan Anastasia Pokreshchuk, ilk estetik operasyonunu ise 26 yaşındayken yaptırmıştı.
Anastasia Pokreshchuk, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir işlem daha yaptırdığı anları paylaştı.
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