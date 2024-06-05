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Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modeli Yeni Bir Estetik Operasyon Daha Geçirdi

Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Modeli Yeni Bir Estetik Operasyon Daha Geçirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.06.2024 - 18:07

Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucunda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip kişisi oldu. Bugüne kadar pek çok eleştiriye maruz kalan model, sınır tanımıyor. 

Anastasia Pokreshchuk, bu sefer de yepyeni bir estetik operasyona imza attı.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Karşınızda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip modeli, Anastasia Pokreshchuk.

Karşınızda dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip modeli, Anastasia Pokreshchuk.

Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, geçirdiği estetik ameliyatların ardından dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip insanı oldu. Ünlü model, her ne kadar estetikleri yüzünden çok eleştirilse de eleştirileri dikkate almadığını söylüyor.

Öyle ki yanaklarının kendisine yeterli gelmediğini bile belirtiyor.

Öyle ki yanaklarının kendisine yeterli gelmediğini bile belirtiyor.

Ünlü model, yaptırdığı her işlemin ardından ise sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. Yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan isim, sık sık estetik doktoruyla paylaşımlar yapıyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla tamamen farklı bir görünüme kavuşan Anastasia Pokreshchuk, ilk estetik operasyonunu ise 26 yaşındayken yaptırmıştı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla tamamen farklı bir görünüme kavuşan Anastasia Pokreshchuk, ilk estetik operasyonunu ise 26 yaşındayken yaptırmıştı.

İlk olarak dolgu işlemlerine başlayan model, daha sonra botoks yaptırmış ve estetik operasyonları alıp başını gitmişti...

Anastasia Pokreshchuk, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir işlem daha yaptırdığı anları paylaştı.

Anastasia Pokreshchuk, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir işlem daha yaptırdığı anları paylaştı.

Pek çok kişi artık kendisine durmasını söylerken bunun özgür bir seçim odluğunu ve kendisini sonuna kadar desteklediğini söyleyenler de vardı!

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