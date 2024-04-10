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Dünyadan ve Türkiye'den Ufkunuzu Açacak Farklı Konularda Birbirinden İlginç Haritalar

Dünyadan ve Türkiye'den Ufkunuzu Açacak Farklı Konularda Birbirinden İlginç Haritalar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.04.2024 - 13:32

Harita denince akıllara ilk başta fiziki ve siyasi haritalar gelse de pek çok bilgi barındıran farklı haritalar da var. Bakalım incelerken bilgilendiren haritalar hangileri?

Kaynak: Haritaları Seviyorum

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