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Dünyada Sigorta Sistemini Değiştiren 8 Büyük Olay

etiket Dünyada Sigorta Sistemini Değiştiren 8 Büyük Olay

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
27.10.2026 - 17:01
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Antik çağlardaki kervanlardan günümüzdeki iklim krizine kadar uzanan süreçte, sigortacılığın kaderini değiştiren önemli dönüm noktalarına birlikte bakalım.

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Hammurabi Kanunları ilk risk paylaşımını başlattı.

Hammurabi Kanunları ilk risk paylaşımını başlattı.

Antik Babil’de tüccar olmak hiç kolay değildi. Uzun ticaret yollarında ilerleyen kervanlar; haydut saldırıları, hırsızlıklar ve çeşitli tehlikelerle karşı karşıyaydı.

Babil Kralı Hammurabi, ticaretin devam edebilmesi için tarihteki ilk risk paylaşımı örneklerinden birini hukuk sistemine dahil etti. Buna göre, bir tüccarın kervanı haydutlar tarafından ele geçirilirse, yaşadığı kayıp nedeniyle finansörlerine olan borcunu ödemek zorunda kalmıyordu.

Cenova’daki sözleşme ilk modern sigorta poliçesini ortaya çıkardı.

Cenova’daki sözleşme ilk modern sigorta poliçesini ortaya çıkardı.

Orta Çağ’da deniz ticareti yapan tüccarlar için en büyük risklerden biri gemilerin ve yüklerin kaybolmasıydı. Bu dönemde kullanılan 'deniz ödüncü' sistemi, aslında bir borç anlaşmasına dayanıyordu.

Ancak 1347 yılında Cenova’da düzenlenen bir sözleşme, sigortacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu anlaşmayla birlikte ilk kez bir borç ilişkisi yerine doğrudan risk karşılığında güvence sunan ve bunun için prim ödenen bir sistem ortaya çıktı.

Büyük Londra Yangını konut sigortasının doğuşunu sağladı.

Büyük Londra Yangını konut sigortasının doğuşunu sağladı.

1666’daki Büyük Londra Yangını, şehrin büyük bölümünü yok etti. Binlerce kişinin evsiz kalmasıyla birlikte binaları güvence altına alma ihtiyacı ortaya çıktı. Girişimci Nicholas Barbon, yangın sigortası hizmeti veren Fire Office şirketini kurdu.

Lloyd’s Coffee House sigorta dünyasının merkezine dönüştü.

Lloyd’s Coffee House sigorta dünyasının merkezine dönüştü.

Edward Lloyd’un işlettiği kahvehane, denizcilerin ve tüccarların riskleri konuştuğu önemli bir buluşma noktası haline geldi. Zamanla yatırımcılar burada büyük riskleri paylaşmaya başladı ve günümüzdeki Lloyd’s of London yapısının temelleri atıldı.

Bismarck’ın hamlesi sosyal sigorta sistemini başlattı.

Bismarck’ın hamlesi sosyal sigorta sistemini başlattı.

Sanayi Devrimi ile birlikte iş kazaları arttı ve çalışanların ekonomik güvencesi önemli bir sorun haline geldi. Almanya Şansölyesi Otto von Bismarck, 1880’lerde iş kazası, hastalık ve yaşlılık sigortalarını içeren devlet destekli sistemi kurdu.

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San Francisco depremi sigorta sistemini büyük bir sınavdan geçirdi.

San Francisco depremi sigorta sistemini büyük bir sınavdan geçirdi.

7,9 büyüklüğündeki San Francisco depremi ve ardından çıkan yangınlar, şehirde büyük bir yıkıma neden oldu. Sigorta şirketleri için ciddi bir mali sınav olan bu olayda, reasürans yani sigortacıların da kendilerini güvence altına aldığı sistemlerin önemi ortaya çıktı.

11 Eylül saldırıları yeni risklerin hesaplanmasını sağladı.

11 Eylül saldırıları yeni risklerin hesaplanmasını sağladı.

11 Eylül saldırıları, sigortacılık tarihinde en büyük tazminat süreçlerinden birini başlattı. Bu olay, daha önce yeterince hesaplanmayan terör risklerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

COVID-19 ve iklim krizi sigortacılığın geleceğini değiştirdi.

COVID-19 ve iklim krizi sigortacılığın geleceğini değiştirdi.

COVID-19 pandemisi, sigorta sektörünün karşılaştığı en sıra dışı risklerden biri oldu. İş yerlerinin kapanmasıyla birlikte 'iş durması' poliçelerinin kapsamı birçok ülkede tartışma konusu haline geldi. Bunun yanında artan sel felaketleri, büyük orman yangınları ve aşırı hava olayları da sigorta şirketlerinin risk hesaplama yöntemlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Geçmiş verilere dayanan klasik modeller, hızla değişen iklim koşulları karşısında daha karmaşık hale geldi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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