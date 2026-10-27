Dünyada Sigorta Sistemini Değiştiren 8 Büyük Olay
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Antik çağlardaki kervanlardan günümüzdeki iklim krizine kadar uzanan süreçte, sigortacılığın kaderini değiştiren önemli dönüm noktalarına birlikte bakalım.
Hammurabi Kanunları ilk risk paylaşımını başlattı.
Cenova’daki sözleşme ilk modern sigorta poliçesini ortaya çıkardı.
Büyük Londra Yangını konut sigortasının doğuşunu sağladı.
Lloyd’s Coffee House sigorta dünyasının merkezine dönüştü.
Bismarck’ın hamlesi sosyal sigorta sistemini başlattı.
San Francisco depremi sigorta sistemini büyük bir sınavdan geçirdi.
11 Eylül saldırıları yeni risklerin hesaplanmasını sağladı.
COVID-19 ve iklim krizi sigortacılığın geleceğini değiştirdi.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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