Dünyada Sigorta Sistemini Değiştiren 8 Büyük Olay

Orta Çağ’da deniz ticareti yapan tüccarlar için en büyük risklerden biri gemilerin ve yüklerin kaybolmasıydı. Bu dönemde kullanılan 'deniz ödüncü' sistemi, aslında bir borç anlaşmasına dayanıyordu.

Ancak 1347 yılında Cenova’da düzenlenen bir sözleşme, sigortacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu anlaşmayla birlikte ilk kez bir borç ilişkisi yerine doğrudan risk karşılığında güvence sunan ve bunun için prim ödenen bir sistem ortaya çıktı.