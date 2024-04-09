Dünyada En Çok Altın Rezervi Olan 11 Ülke

Altın sadece bir ziynet eşyası ya da yatırım aracı değil, aynı zamanda ulusların güçleri üzerinde büyük etkisi olan bir faktör.

Dünya genelinde, altın rezervlerinin ne kadar büyük olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hangi ülkeler altınlarla dolup taşıyor? Haydi öğrenelim!