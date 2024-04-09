Dünyada En Çok Altın Rezervi Olan 11 Ülke
Dünyada En Çok Altın Rezervi Olan 11 Ülke
Altın sadece bir ziynet eşyası ya da yatırım aracı değil, aynı zamanda ulusların güçleri üzerinde büyük etkisi olan bir faktör.
Dünya genelinde, altın rezervlerinin ne kadar büyük olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hangi ülkeler altınlarla dolup taşıyor? Haydi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
2. Almanya
3. İtalya
4. Fransa
5. Rusya
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Çin
7. İsviçre
8. Japonya
9. Hindistan
10. Hollanda
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Türkiye
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda