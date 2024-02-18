Dünyaca Ünlü İsimlerle Akraba Olan Kişiler Onlarla İlgili Kimsenin Bilmediği Detayları Anlattı!
Dünyaca Ünlü İsimlerle Akraba Olan Kişiler Onlarla İlgili Kimsenin Bilmediği Detayları Anlattı!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/crystalro/pe...
Dünyaca ünlü isimlerin hayatları birçok kişinin ilgisini çeker. Özellikle kameraların önünde olmadıkları zaman nasıl bir kişiliğe sahip oldukları merak edilir. Ünlü isimlerin akrabaları onlarla olan ilişkilerinden bahsetti. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Keanu Reeves'le akrabayım. Her yıl Hawai'de Reeves ailesi buluşması düzenliyoruz ama o hiç gelmiyor. Bunun için hiç onu suçlamıyorum. Babasıyla problemleri olmuş. Babam buluşmalar olduğunda Keanu'nun ziyaret etmediğinden bahseder. Birkaç kişinin gelmediği için sinirli olduğunu biliyorum."
2. "Eşim Tom Hanks'in uzaktan akrabası. Bu onu hiç etkilemiyor. Beni etkiliyor çünkü televizyonda ondan her bahsedildiğinde bana bunu hatırlatıyor."
3. "Matt McConaughey benim ikinci dereceden kuzenim. Bize karşı normal davranıyor. 38 yıl önce onu korumak için birini dövdüm ama bana lüks bir araba almadı. Neyse partilere en iyi harcamayı o yapıyor."
4. "Teknik olarak akraba değiliz ama eşim Viggo Mortensen'in ailesiyle arkadaştı. Yüzüklerin Efendisi çekildikten sonra ama henüz yayınlanmadan önce onunla sohbet etme fırsatı oldu. Onun çok cool bir adam olduğunu, son derece sakin ve eğlenceli olduğunu söyledi. Arkadaşı çocukluğunu onunla geçirdi ve hakkında kötü tek bir şey söylemedi."
5. "Megan Fox, benim ikinci dereceden akrabam. Benden altı yaş büyük olduğu için büyürken birlikte çekilmiş birçok fotoğrafımız var. Yetişkin olduğunda hızlı bir şekilde modelliğe geçti ve büyük başarı elde etti. Bizi en son 12 yıl önce ziyaret etti. Noel için geldi ve her şey normal görünüyordu ta ki bize arkadaşlarımıza götürmemiz için getirdiği fotoğrafları çıkarana kadar. 2014 yılında dedem kalp krizi geçirdiğinde onu aramayı ihmal etmedi. Ünlü olduktan sonra tamamen bizden kopmadı."
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6. "J.K. Rowling ile akrabayım ve bu aile buluşmalarını hiç etkilemiyor. İnsanlar ya uzaktan onun hakkında konuşuyor ya da yanına yaklaşıp sohbet ediyorlar. Çoğu insan bunu büyük bir olay haline getirmiyor ve o da aynısını yapıyor. Kendisiyle konuşan herkesle sohbet ediyor. En büyük tepkiyi aldığım durum, birinin onunla akraba olduğumu öğrendiğinde oluyor."
7. "Amerikalı çizer, Charles Schulz benim dedemdi. Aile buluşmalarımız çok sık olmadı. Ancak bazı aile üyeleri için onun çizgi romanları gurur vericiydi."
8. "Benim teyzem Zeyna'yı oynayan kişi yani Lucy Lawless. O bizim yanımızdayken sadece teyzemiz. New Orleans'ta birkaç kez onu tanıyanlar tarafından durdurulduk. Yeni Zelanda'da şovu devam ederken, bazı küçük kızlar gelip fotoğraf çektirmek istiyorlardı. Konuşulacak en güzel insanlardan biri ve hiçbir zaman ünlü gibi davranmaz. Onun nezaketi sayesinde hayatımda çok özel şeyler yapma fırsatım oldu."
9. "Elvis Presley'yle uzaktan akrabayım. Yıllar önce Presley ailesinin buluşmasına gittim. Gerçekten saçmaydı. Benden yemek tabağı için 20 dolar ödememi istediler. Biz yemek götürecektik ama getirmememiz için talimat verildi."
10. "Richard Gere'nin akrabasıyım. Onun şahsen nasıl biri olduğunu söyleyemem ama Pretty Woman'dan önce onu aile buluşmasında hatırlıyorum. Sıradan bir adamdı."
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11. "Akraba değil ama yıllarca Conor McGregor ve ailesinin komşusuyduk. Hala bizimle görüşür. Kardeşimle sürekli mesajlaşırlar, eve geldiğinde yemeğe gelir veya kardeşimle Xbox oynar. Son derece mütevazı ve hayırsever."
12. "Rowan Atkinson kuzenim. Onu çocukken görmüştüm. Şimdi 25 yaşındayım ve pek bir şey hatırlamıyorum ama babam bana eskiden amcamın çiftliğini düzenli olarak ziyaret ettiğini söyledi."
13. "Anne tarafımdan akrabam Linkin Park'ın bateristi Rob Bourdon. 2001'de tanışmıştım. Beş yaşındaydım, bana karşı çok nazikti. Onunla tekrar konuşmayı çok isterim ama yardım bekleyen aile üyeleri gibi görünmek istemiyorum. Kuzenlerim ve benim onunla ilgili anılarımız, oldukça yetenekli ve neşeli bir adam olduğu yönünde."
14. "Eşimin David Tennant ile akrabalığı var. Bunun farkında değildim, evlendikten sonra öğrendim. Londra'ya yaptığım ilk seyahatte onunla tanışma fırsatım oldu. Aileleri bize 'Much Ado About Nothing' için bilet ayarladı. Gösteriden sonra David ile kısa bir sohbet ettik. Çok sıcak kanlı ve konuşkandı."
15. "Eski eşim seri katil Richard Ramirez ile akraba. Aileler bir araya gelince sürekli ondan konuşurlardı. Aynı hikayeler, aynı tepkiler... Yıllar geçtikçe, yavaş yavaş konuşmalardan kaybolmaya başladı."
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