Dünya Turuna Çıkan Gezgin Sivas'ta Mahsur Kaldı: Ayrılık Anı Çok Zor Oldu

Ailenin bir diğer üyesi Şehriban Durgun da Aumer'in kısa sürede aileden biri gibi olduğunu anlattı: 'Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik.'

Durgun, gezginin evdeki işlere de yardım ettiğini söyledi ve misafirini şöyle tarif etti: 'Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım.'