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Dünya Turuna Çıkan Gezgin Sivas'ta Mahsur Kaldı: Ayrılık Anı Çok Zor Oldu

Dünya Turuna Çıkan Gezgin Sivas'ta Mahsur Kaldı: Ayrılık Anı Çok Zor Oldu

Almanya Sivas
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 09:11
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Dünya turu sırasında karavanı Sivas'ta arızalanan Alman gezgin Tanja Aumer, bir köy ailesinin evinde 11 gün misafir edildi.

Almanya'da yaşayan Aumer, mart ayının sonunda karavanıyla yola çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a geçmeyi planlayan gezgin, Divriği'den geçerken aracının arızalandığını fark etti ve karavanı yol kenarına çekti. Onu orada gören Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun oldu.

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Alman gezgin, önce kahvaltıya davet edildi

Alman gezgin, önce kahvaltıya davet edildi

Muhtar Durgun, karavanda dinlenen gezgini önce kahvaltıya çağırdı, ardından da köydeki evine götürdü. İki taraf da birbirinin dilini bilmiyordu; anlaşmayı telefondaki çeviri uygulaması sağladı.

Durgun ailesi, Aumer'in kişisel ihtiyaçlarından karavanın tamirine kadar her şeyle ilgilendi. Gezgin, araç tamir edilene kadar geçen 11 günü ailenin yanında geçirdi.

Durgun, 'Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk. Tek başına kızcağızı gördüm, sorunu anlattı. Aileden biri oldu' dedi.

"Evimizin Kızı Gibi Oldu"

"Evimizin Kızı Gibi Oldu"

Ailenin bir diğer üyesi Şehriban Durgun da Aumer'in kısa sürede aileden biri gibi olduğunu anlattı: 'Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik.'

Durgun, gezginin evdeki işlere de yardım ettiğini söyledi ve misafirini şöyle tarif etti: 'Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım.'

Veda Videosu Gündem Oldu

Veda Videosu Gündem Oldu

Karavan tamir edilip yola çıkma vakti geldiğinde ayrılık kolay olmadı. Aumer, gitmeden önce aileyle vedalaştığı anlarda gözyaşlarını tutamadı. Şehriban Durgun da 'Giderken çok duygulandık ve ağladık' dedi.

Videolar kısa sürede büyük ilgi gördü. Muhtar Durgun, sosyal medyada ülkeyi ve Sivas'ı bu şekilde göstermekten mutlu olduklarını söyledi. Yolculuğuna devam eden Tanja Aumer şu anda Meksika'da.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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