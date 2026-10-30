Dünya Turuna Çıkan Gezgin Sivas'ta Mahsur Kaldı: Ayrılık Anı Çok Zor Oldu
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Dünya turu sırasında karavanı Sivas'ta arızalanan Alman gezgin Tanja Aumer, bir köy ailesinin evinde 11 gün misafir edildi.
Almanya'da yaşayan Aumer, mart ayının sonunda karavanıyla yola çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a geçmeyi planlayan gezgin, Divriği'den geçerken aracının arızalandığını fark etti ve karavanı yol kenarına çekti. Onu orada gören Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun oldu.
Alman gezgin, önce kahvaltıya davet edildi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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