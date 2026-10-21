Evde Misafir Ağırlama Alışkanlığı Giderek Azalıyor: Uzmanlara Göre Bunun 5 Nedeni Var

Eskiden arkadaşlarla veya aileyle bir araya gelmek için özel bir gün beklenmezdi. Bir telefonla akşam yemeği planları yapılır, bazen de çay içmek için birinin evinde buluşulurdu. Ancak son yıllarda insanların evlerinde misafir ağırlama alışkanlıkları değişmeye başladı. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ev buluşmalarının geçmişe kıyasla ciddi oranda azaldığını ortaya koydu. Üstelik bu değişimin arkasında yalnızca yoğun iş temposu veya ekonomik koşullar bulunmuyor. Uzmanlara göre sosyal medya, değişen arkadaşlık ilişkileri ve ekran başında geçirilen zaman da bu alışkanlığın kaybolmasında rol oynuyor.

Peki insanlar neden artık eskisi kadar misafir ağırlamak istemiyor? Gelin, araştırmanın sonuçlarına ve uzmanların açıkladığı 5 nedene birlikte bakalım.

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