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Evde Misafir Ağırlama Alışkanlığı Giderek Azalıyor: Uzmanlara Göre Bunun 5 Nedeni Var

Evde Misafir Ağırlama Alışkanlığı Giderek Azalıyor: Uzmanlara Göre Bunun 5 Nedeni Var

psikoloji
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 11:49
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Eskiden arkadaşlarla veya aileyle bir araya gelmek için özel bir gün beklenmezdi. Bir telefonla akşam yemeği planları yapılır, bazen de çay içmek için birinin evinde buluşulurdu. Ancak son yıllarda insanların evlerinde misafir ağırlama alışkanlıkları değişmeye başladı. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ev buluşmalarının geçmişe kıyasla ciddi oranda azaldığını ortaya koydu. Üstelik bu değişimin arkasında yalnızca yoğun iş temposu veya ekonomik koşullar bulunmuyor. Uzmanlara göre sosyal medya, değişen arkadaşlık ilişkileri ve ekran başında geçirilen zaman da bu alışkanlığın kaybolmasında rol oynuyor.

Peki insanlar neden artık eskisi kadar misafir ağırlamak istemiyor? Gelin, araştırmanın sonuçlarına ve uzmanların açıkladığı 5 nedene birlikte bakalım.

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Araştırmaya göre evde misafir ağırlayanların sayısı yıllar içinde ciddi oranda azaldı.

Araştırmaya göre evde misafir ağırlayanların sayısı yıllar içinde ciddi oranda azaldı.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Data for Progress, 1.098 yetişkinin katıldığı 2026 tarihli araştırmasında insanların sosyal alışkanlıklarını inceledi. Elde edilen sonuçlar, 1995 yılında yapılan benzer bir araştırmanın verileriyle karşılaştırıldı.

1995 yılında Amerikalıların yüzde 88’i son bir yıl içinde evinde en az bir kez misafir ağırladığını belirtirken 2026’da bu oran yüzde 67’ye geriledi.

Daha eski verilerle yapılan karşılaştırma ise değişimin boyutunu gösteriyor. 1975 yılında Amerikalıların yüzde 42’si ayda en az bir kez evinde arkadaşlarını veya ailesini ağırlarken 2026’da bu oran yalnızca yüzde 12 olarak kaydedildi.

Araştırmacılar, farklı yıllardaki anketlerin aynı yöntemlerle yapılmadığını ve sonuçların kesin bir değişim ölçüsü olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Yine de veriler, ABD’de ev buluşmalarının giderek seyrekleştiğine işaret ediyor.

New York Post’ta yayımlanan haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar ise insanların artık neden evlerine daha az misafir davet ettiğini beş başlık altında açıklıyor.

İş temposu ve günlük sorumluluklar insanları yoruyor.

İş temposu ve günlük sorumluluklar insanları yoruyor.

Gün boyu çalıştıktan sonra eve gelip yemek hazırlamak, ortalığı toplamak ve misafir ağırlamak herkese cazip gelmeyebilir. Özellikle çocuk sahibi olan veya birden fazla işte çalışan kişiler için günün sonunda geriye pek fazla enerji kalmıyor.

Florida’da görev yapan psikoterapist John Puls, geçimlerini sağlamak için birden fazla işte çalışan insanların giderek daha fazla yorulduğunu ve sosyalleşmeye ayıracak enerjilerinin azaldığını söylüyor.

Psikiyatri alanında çalışan Shebna N. Osanmoh da benzer bir konuya değiniyor. İnsanlar arkadaşlarını görmek isteseler bile iş ve çocuk bakımı gibi sorumlulukların ardından misafir ağırlamayı tamamlanması gereken başka bir görev olarak görebiliyor.

Yani mesele her zaman insanlarla görüşmek istememek değil. Bazen onları ağırlayacak gücü kendinde bulamamak.

Sosyal medya, misafir ağırlama konusunda beklentileri yükseltiyor.

Sosyal medya, misafir ağırlama konusunda beklentileri yükseltiyor.

Sosyal medyada gördüğümüz kusursuz sofraları düşünün. Birbiriyle uyumlu tabaklar, özenle hazırlanmış yemekler, çiçeklerle süslenmiş masalar…

Böyle görüntüler hoşumuza gitse de bazı insanlarda misafir ağırlamanın mutlaka kusursuz bir organizasyon olması gerektiği düşüncesini oluşturabiliyor.

Klinik psikolog Wildaliz Caro’ya göre insanların kendilerinden beklentileri arttıkça misafir ağırlamak keyifli bir buluşmadan çok stresli bir hazırlığa dönüşebiliyor.

Üstelik herkesin damak tadına, beslenme alışkanlıklarına ve beklentilerine uygun bir sofra hazırlama düşüncesi de bu baskıyı artırabiliyor.

Oysa eskiden bir araya gelmek için mükemmel bir masa hazırlamak gerekmiyordu. Bugün ise bazı insanlar yeterince iyi bir ev sahibi olamayacaklarını düşünerek misafir davet etmekten kaçınabiliyor.

Artan yaşam maliyetleri misafir ağırlamayı zorlaştırıyor.

Artan yaşam maliyetleri misafir ağırlamayı zorlaştırıyor.

Bir grup arkadaşınızı akşam yemeğine davet ettiğinizi düşünün. Ana yemek, salata, içecekler ve belki bir de tatlı hazırlamak istiyorsunuz. Ancak market alışverişine çıktığınızda ortaya çıkan hesap, düşündüğünüzden çok daha yüksek olabiliyor.

Uzmanlara göre artan gıda fiyatları, insanların evlerinde kalabalık grupları ağırlamaktan uzaklaşmasının nedenlerinden biri.

Siyaset bilimci Daniel Schatz, konut maliyetlerinin yükselmesinin ve yaşam alanlarının küçülmesinin de ev buluşmalarını zorlaştırdığını belirtiyor.

Özellikle küçük evlerde yaşayan kişiler, yeterince alanları olmadığını düşünerek arkadaşlarını davet etmekten çekinebiliyor.

Dolayısıyla misafir ağırlamak artık yalnızca zaman ayırmayı değil, bütçeyi ve yaşanılan evin koşullarını da hesaba katmayı gerektirebiliyor.

İnsanların yakın arkadaş sayısı da azalıyor.

İnsanların yakın arkadaş sayısı da azalıyor.

Araştırmanın en ilginç ayrıntılarından biri de arkadaşlık ilişkileriyle ilgili.

ABD’de yapılan farklı bir araştırmaya göre, beş veya daha fazla yakın arkadaşı olduğunu söyleyen yetişkinlerin oranı 1990 yılında yüzde 63 iken 2021’de yüzde 38’e düştü.

Uzmanlar, yakın arkadaş çevrelerinin küçülmesinin insanların bir araya gelme alışkanlıklarını da etkileyebileceğini düşünüyor.

Daniel Schatz’a göre Amerikalılar artık daha fazla zamanı tek başlarına geçiriyor. Ayrıca insanların düzenli olarak sosyalleşebildiği topluluklara katılımı da geçmişe göre azalmış durumda.

Özellikle yalnız yaşayan kişiler, genç yetişkinler ve sosyal çevresi sınırlı olan insanlar bu değişimden daha fazla etkilenebiliyor.

Yakın arkadaş sayısı azaldıkça ev buluşmaları da seyrekleşebiliyor. Bu durum, insanların yeni ilişkiler kurabileceği fırsatların azalmasına da neden olabiliyor.

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Evde dizi izlemek veya telefonla vakit geçirmek daha kolay geliyor.

Evde dizi izlemek veya telefonla vakit geçirmek daha kolay geliyor.

Bir akşam arkadaşlarınızla buluşmak için plan yapmak mı, yoksa pijamalarınızı giyip sevdiğiniz diziyi açmak mı?

Uzmanlara göre son yıllarda giderek daha fazla insan ikinci seçeneği tercih ediyor.

Dijital platformlar, sosyal medya ve çevrim içi eğlence seçenekleri sayesinde evde tek başına zaman geçirmek artık çok daha kolay.

Psikoterapist John Puls, yetişkinlerin arkadaşlarını ağırlamak veya dışarı çıkmak yerine evde film ve dizi izlemeye daha fazla yöneldiğini söylüyor.

Daniel Schatz ise arkadaşlarla bir araya gelmenin planlama, hazırlık ve sosyal enerji gerektirdiğini hatırlatıyor. Oysa telefonunuzda gezinmek veya bir dizi açmak için bunların hiçbirine ihtiyacınız yok.

Bu kolaylık, yüz yüze görüşmeleri ertelemeyi de alışkanlık hâline getirebiliyor.

Peki ev buluşmalarını yeniden hayatımıza döndürmek mümkün mü?

Peki ev buluşmalarını yeniden hayatımıza döndürmek mümkün mü?

Uzmanlara göre arkadaşlarla bir araya gelmek için büyük sofralar kurmaya veya saatlerce hazırlık yapmaya gerek yok.

Daniel Schatz, insanların sosyalleşmeyi kolaylaştıracak küçük adımlarla başlayabileceğini söylüyor. Birlikte kahve içmek, dışarıdan yemek söylemek veya kısa bir yürüyüşe çıkmak bile bunun için yeterli olabilir.

Önemli olan kusursuz bir davet vermek değil, sevdiğimiz insanlarla düzenli olarak vakit geçirebilmek.

Elbette araştırmanın sonuçları ABD’deki sosyal yaşamı yansıtıyor. Türkiye’deki misafirlik alışkanlıklarının da aynı ölçüde değiştiğini söylemek için ayrı verilere ihtiyaç var. Ancak yoğun iş temposu, ekonomik koşullar ve dijital alışkanlıkların günlük hayatımızı nasıl etkilediği üzerine düşünmekte fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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