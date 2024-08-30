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Dünya Turu: Farklı Ülkelerden Gelen ve Dinlemeniz Gereken 10 Şarkı

etiket Dünya Turu: Farklı Ülkelerden Gelen ve Dinlemeniz Gereken 10 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 18:01

Bugün sizleri dünya turuna çıkarıyoruz ve pasaportsuz bir yolculukla farklı ülkelerden gelen müziklerin tadını çıkaracağız. Evde otururken bile dünya turuna çıkmak mümkün! Hem de sadece müzikle. Her biri kendi kültürünün esintilerini taşıyan, birbirinden farklı ve harika 10 şarkıyı dinlemeye hazır mısınız?

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1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You

3. Mıchel Telo - Ai Se Eu Te Pego

4. Diamond Platnumz Ft Koffi Olomide - Waah!

5. Shakira - Waka Waka

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6. Stromae - Alors on danse

7. Gillian Hills - Zou Bisou Bisou

8. Volare - Nel Blu Dipinto Di Blu

9. Aya Nakamura - Djadja

10. Marc Anthony - Vivir Mi Vida

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