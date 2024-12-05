Dünya Türk Kahvesi Gününe Özel Türk Kahvesinin Pek Bilinmeyen Özellikleri

Kahve, günlerimizin vazgeçilmezi. Dünyada en sık tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin elbette özel bir günü de var. 1 Ekim'de kutlanan Dünya Kahve Günü'nün yanısıra, Türklerin vazgeçemediği bir lezzet olan Türk Kahvesi'nin de özel bir günü var! 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü, kahveseverler tarafından coşkuyla kutlanıyor. Peki siz de bu özel günü kuru bir sözle kutlamak yerine herkesi şaşırtacak bir bilgi vermeye ne dersiniz?

İşte tam da bugün ortamlarda satabileceğiniz bilgiler!