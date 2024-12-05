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Dünya Türk Kahvesi Gününe Özel Türk Kahvesinin Pek Bilinmeyen Özellikleri

Dünya Türk Kahvesi Gününe Özel Türk Kahvesinin Pek Bilinmeyen Özellikleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 13:56

Kahve, günlerimizin vazgeçilmezi. Dünyada en sık tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin elbette özel bir günü de var. 1 Ekim'de kutlanan Dünya Kahve Günü'nün yanısıra, Türklerin vazgeçemediği bir lezzet olan Türk Kahvesi'nin de özel bir günü var! 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü, kahveseverler tarafından coşkuyla kutlanıyor. Peki siz de bu özel günü kuru bir sözle kutlamak yerine herkesi şaşırtacak bir bilgi vermeye ne dersiniz? 

İşte tam da bugün ortamlarda satabileceğiniz bilgiler!

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1. Dünya Türk Kahvesi Günü Neden Kutlanıyor?

1. Dünya Türk Kahvesi Günü Neden Kutlanıyor?

Dünya Türk Kahvesi Günü, 2013 yılından beri 5 Aralık'ta kutlanıyor. 

5 Aralık'ın Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmasının sebebi ise UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 'Türk kahvesi kültürü ve geleneği'nin de alınması.

O günden beri tüm kahveseverler, 5 Aralık'ta bu özel günü kutluyor.

2. Türk kahvesinin pişirme yöntemi ise dünyanın en eski kahve pişirme yöntemlerinden biri.

2. Türk kahvesinin pişirme yöntemi ise dünyanın en eski kahve pişirme yöntemlerinden biri.

3. Kaynatılarak 'pişirilen' Türk Kahvesi, dünyada bu şekilde içilen tek kahve türü.

3. Kaynatılarak 'pişirilen' Türk Kahvesi, dünyada bu şekilde içilen tek kahve türü.

Diğer tüm kahveleri aslında ateş üzerinde pişirmiyor, sadece demliyorsunuz...

4. İnce kenarlı özel bir fincanda içilen Türk Kahvesi, diğer fincan türlerine göre daha uzun süre sıcak kalıyor.

4. İnce kenarlı özel bir fincanda içilen Türk Kahvesi, diğer fincan türlerine göre daha uzun süre sıcak kalıyor.

5. Türk Kahvesinin üzerindeki köpük de ayrıca kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor.

5. Türk Kahvesinin üzerindeki köpük de ayrıca kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor.
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6. Kahve yanında ikram edilen suyun da bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Bir misafirin önce kahveyi tercih etmesi o kişinin tok, önce suyu tercih etmesi ise aç olduğu anlamına geliyormuş.

6. Kahve yanında ikram edilen suyun da bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Bir misafirin önce kahveyi tercih etmesi o kişinin tok, önce suyu tercih etmesi ise aç olduğu anlamına geliyormuş.

7. Süzülmeyen Türk kahvesi, telvesi içilmediği için diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı kabul ediliyor.

7. Süzülmeyen Türk kahvesi, telvesi içilmediği için diğer kahve türlerine göre daha sağlıklı kabul ediliyor.

8. Ayrıca geleceğimize dair mesajlar içeren tek kahve olma özelliği de var! :)

8. Ayrıca geleceğimize dair mesajlar içeren tek kahve olma özelliği de var! :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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