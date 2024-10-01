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Yıllardır Kutlanıyor: Peki Nereden Çıktı Bu Dünya Kahve Günü?

Yıllardır Kutlanıyor: Peki Nereden Çıktı Bu Dünya Kahve Günü?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
01.10.2024 - 14:22

Kahve, günümüzde en sık tüketilen içeceklerden biri. Haliyle özel bir gününün olmaması da düşünülemezdi. Bugün, kahve seven pek çok kişinin Dünya Kahve Günü'nü kutladığını göreceksiniz. Evet, 1 Ekim Dünya Kahve Günü.

Peki biraz geçmişe doğru yolculuğa çıkıp, Dünya Kahve Günü'nün tarihine gitmeye ne dersiniz?

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Günlük kahve ihtiyacınız ne kadar bilemiyoruz ama birçok kişinin yaklaşık bu kadar kahveye ihtiyacı olduğuna yemin edebiliriz!

Günlük kahve ihtiyacınız ne kadar bilemiyoruz ama birçok kişinin yaklaşık bu kadar kahveye ihtiyacı olduğuna yemin edebiliriz!

Finlandiya, yıllık kişi başı 12 kilogram kahve tüketimiyle en fazla kahve tüketen ülkeler listesinin birinci sırasında yer alsa da diğer ülkelerdeki kahve tüketim miktarı da azımsanmayacak kadar çok.

İlk olarak Etiyopya'da ortaya çıktığı düşünülenin kahvenin bizlere keçilerin bir hediyesi olduğu düşünülüyor.

İlk olarak Etiyopya'da ortaya çıktığı düşünülenin kahvenin bizlere keçilerin bir hediyesi olduğu düşünülüyor.

Bir çoban, keçilerinin belli birağacın meyvelerini yediğini fark etmişti. 'Enerjik' denen bu ağaç, sizin de tahmin edeceğiniz üzere aslında kahveydi. İlk olarak Yemen'e, Arabistan Yarımadası'na götürülen kahve, zamanla Türkiye, Mısır ve İran topraklarında da yayılmaya başladı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ülkemize gelen kahve, şimdilerde ise vazgeçilmez içeceklerimiz arasında.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ülkemize gelen kahve, şimdilerde ise vazgeçilmez içeceklerimiz arasında.

Haliyle bugün sosyal meydada sık sık 1 Ekim Dünya Kahve Günü paylaşımlarına denk geleceğiz.

Peki Dünya Kahve Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı?

Peki Dünya Kahve Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı?

Kahve için hükümetler arası ana organizasyon olan Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) kahvenin dünyada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalar yürütüyor.

1963 yılında Londra’da, Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan ICO'ya üye olan birçok ülke bulunuyor. Öyle ki bu ülkeler,  dünya kahve üretiminin yüzde 93’ünü karşılıyor. Üye devletler, her yıl Mart ve Eylül ayında toplanarak kahveyle ilgili konuları tartışıyor. 

İşte 1 Ekim Dünya Kahve Günü de 2015 yılında, ICO tarafından resmi olarak kutlanmaya başladı. Bu günün amacı, küresel kahve sektörünü güçlendirmek ve tanıtmak.

O zaman Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun! ☕️

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Serenayın fotosunu koymanız tıklanmak için dimi sizi gidi gidi çakallar, konuya dönersek 1 fincan kahvenin 40 yıl hatrı yok bu tez çürüdü