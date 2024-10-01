Yıllardır Kutlanıyor: Peki Nereden Çıktı Bu Dünya Kahve Günü?

Kahve için hükümetler arası ana organizasyon olan Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) kahvenin dünyada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalar yürütüyor.

1963 yılında Londra’da, Birleşmiş Milletler himayesinde kurulan ICO'ya üye olan birçok ülke bulunuyor. Öyle ki bu ülkeler, dünya kahve üretiminin yüzde 93’ünü karşılıyor. Üye devletler, her yıl Mart ve Eylül ayında toplanarak kahveyle ilgili konuları tartışıyor.

İşte 1 Ekim Dünya Kahve Günü de 2015 yılında, ICO tarafından resmi olarak kutlanmaya başladı. Bu günün amacı, küresel kahve sektörünü güçlendirmek ve tanıtmak.

O zaman Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun! ☕️