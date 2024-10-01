Yıllardır Kutlanıyor: Peki Nereden Çıktı Bu Dünya Kahve Günü?
Yıllardır Kutlanıyor: Peki Nereden Çıktı Bu Dünya Kahve Günü?
Kahve, günümüzde en sık tüketilen içeceklerden biri. Haliyle özel bir gününün olmaması da düşünülemezdi. Bugün, kahve seven pek çok kişinin Dünya Kahve Günü'nü kutladığını göreceksiniz. Evet, 1 Ekim Dünya Kahve Günü.
Peki biraz geçmişe doğru yolculuğa çıkıp, Dünya Kahve Günü'nün tarihine gitmeye ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük kahve ihtiyacınız ne kadar bilemiyoruz ama birçok kişinin yaklaşık bu kadar kahveye ihtiyacı olduğuna yemin edebiliriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk olarak Etiyopya'da ortaya çıktığı düşünülenin kahvenin bizlere keçilerin bir hediyesi olduğu düşünülüyor.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde ülkemize gelen kahve, şimdilerde ise vazgeçilmez içeceklerimiz arasında.
Peki Dünya Kahve Günü ilk ne zaman kutlandı, nasıl ortaya çıktı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Serenayın fotosunu koymanız tıklanmak için dimi sizi gidi gidi çakallar, konuya dönersek 1 fincan kahvenin 40 yıl hatrı yok bu tez çürüdü