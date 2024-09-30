Cambridge Üniversitesi'ne Bağlı Bir Kiliseden Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın İkonu Çalındı
Cambridge Üniversitesi'ne Bağlı Bir Kiliseden Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın İkonu Çalındı
Cambridge Üniversitesi'nin Magdalene Koleji Şapeli, içindeki yaldızlı ikona ile göz alıcı bir sanatsal hazineye ev sahipliği yapıyordu. Ancak, 24-25 Eylül tarihleri arasında bu eser kayboldu. Meryem Ana ve Çocuk İsa'nın tasvir edildiği bu eser, sanatseverler ve inananlar için oldukça önemlidir.
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Meryem Ana ve Çocuk İsa'yı iki baş melekle birlikte tasvir eden ikona, 35 x 25 cm boyutlarında ve 2,5 cm kalınlığında bir tahta üzerine yapıldı.
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Bu değerli ikon, 2009 yılında, Magdalene Koleji'nin önemli bir üyesi olan Prof. Eamon Duffy tarafından bağışlandı ve o zamandan beri şapelin sevilen bir parçasıydı.
Şapel Dekanı Rahip Sarah Atkins, kaybolan ikonanın önemini vurgulayarak, bunun kendisini üzdüğünü ifade etti. İkonanın, dualar ve ibadetler için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.
Cambridgeshire Polisi, kaybolan ikonanın hırsızlığıyla ilgili bilgi almak isteyenleri bilgilendirdi. Polis Memuru Emily-Jayne Matthews, ikonanının önemli bir değer taşıdığını belirterek, bölgede bulunan ve şüpheli bir durum gören kişilerin ihbarda bulunmalarını istedi. Ayrıca, ikonanı satışta gören veya nerede olduğunu bilenlerin de polise bilgi vermelerini vurguladı.
Magdalene Koleji Şapeli'ndeki bu kayıp, yalnızca bir sanat eserinin çalınması değil, aynı zamanda bir topluluğun manevi değerinin de sarsılması anlamına geliyor. Sanat ve inanç, insanları bir araya getiren güçlü unsurlar olduğundan, bu olayın topluluk üzerindeki etkisi derin olacak. Umarız, bu değerli ikona kısa sürede bulunur.
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