İskoçya'nın Kuzeyindeki Flow Country Dünya Mirası Statüsüne Kavuştu

İskoçya'nın kuzeyinde, büyüleyici ve göz alıcı bir doğa parçası olan Flow Country, yaklaşık 40 yıllık bir kampanyanın ardından Dünya Mirası statüsüne kavuştu. Bu geniş bataklık alanı sadece doğasıyla değil aynı zamanda ekosistemindeki nadir türleriyle de dikkat çekiyor. Flow Country, hem doğal zenginlikleri hem de tarihi derinliği ile sadece İskoçya'nın değil, tüm dünyanın gözdesi haline geldi.

Şimdi, bu eşsiz alanın sunduğu zenginliklere daha yakından bakalım.

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