Dev Dinozor Kafatası Kanada Alberta'da 72 Milyon Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Dev Dinozor Kafatası Kanada Alberta'da 72 Milyon Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Grande Prairie yakınlarındaki paleontologlar, 72 milyon yıl yer altında kaldıktan sonra, 'Büyük Sam' olarak adlandırılan Pachyrhinosaurus'a ait 272 kg ağırlığında dev bir kafatası keşfettiler. Bu bulgu, Alberta'nın çorak arazilerinde yaşayan bitki yiyen bir dinozorun kalıntılarının incelenmesi açısından oldukça önemli.
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"Pachyrhinosaurus," anlamı itibarıyla "kalın burunlu kertenkele," Triceratops'un yakın akrabası olarak bilinen bir bitki yiyen dinozordur. "Büyük Sam," Kuzey Amerika'nın en yoğun kemik yataklarından biri olan Pipestone Creek'te keşfedilen ikinci yetişkin ve en büyük kafatasıdır.
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Philip J. Currie Dinozor Müzesi'nden paleontolog Dr. Emily Bamforth, bölgede yetişkin kemiklerinin yanı sıra yüzlerce genç hayvana ait kalıntıların da bulunduğunu belirtti.
272 kg ağırlığında bulunan kafatası, bazı araştırmacılara göre bir Hint fili veya gergedanla aynı boyutta olan bir dinozor türüne işaret ediyor. Hatta bazı bilim insanları, yetişkin erkek Pachyrhinosaurus'un yaklaşık 4.000 kg ağırlığında olduğuna inanıyor.
Kafatasının yapısı, diğer birçok benzer türden farklı olarak engebeli ve kemikli bir yapıya sahip.
Big Sam, aslında bir yıl önce bulunmuştu ancak boyutu ve etrafındaki 300 kemik parçasıyla iç içe geçmiş durumda olduğu için ancak çarşamba günü vinçle çıkarılabildi. Bamforth, kafatasının "sanki hayvan sırt üstü yatıyormuş gibi" baş aşağı bulunduğunu, ama iyi korunmuş halde kaldığını söyledi. Koruyucu bir sıvanın içine yerleştirilen kafatası, tahta kalaslarla çevrelendikten sonra dikkatlice vinçle çıkarıldı.
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Bu keşif, Grande Prairie bölgesinde Pachyrhinosaurus yavrusuna ait yüzlerce kemikle birlikte bulunan ikinci kafatasıdır. Her iki dev canavarın da sürülerinde yaşlı olarak sınıflandırıldığı düşünülüyor.
Bu çarpıcı keşif, tarih öncesi dünyayı anlamamızda önemli bir adım daha atmamıza yardımcı oluyor ve bu devasa dinozorların yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmemize olanak tanıyor. Paleontologlar, bu bulguların gelecekteki araştırmalar için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguluyor.
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