Dev Dinozor Kafatası Kanada Alberta'da 72 Milyon Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Grande Prairie yakınlarındaki paleontologlar, 72 milyon yıl yer altında kaldıktan sonra, 'Büyük Sam' olarak adlandırılan Pachyrhinosaurus'a ait 272 kg ağırlığında dev bir kafatası keşfettiler. Bu bulgu, Alberta'nın çorak arazilerinde yaşayan bitki yiyen bir dinozorun kalıntılarının incelenmesi açısından oldukça önemli.

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