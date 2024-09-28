Güney Kore'de Uçurumun Tepesine İnşa Edilen Cruise Gemi Oteli
Güney Kore'de Uçurumun Tepesine İnşa Edilen Cruise Gemi Oteli
Tatil deyince akla ilk gelen şey, genellikle deniz, kum ve güneştir. Ancak Güney Kore'nin Jeongdongjin kentinde, tatil deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan sıra dışı bir otel var. Peki, bir cruise gemisini andıran bu devasa yapı nasıl oluyor da bir uçurumun tepesinde karaya oturmuş gibi duruyor?
2002 yılında açılan ve 165 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde olan otel tam 30.000 ton ağırlığında. Bir cruise gemisi gibi tasarlanmış bu otel, denizin muhteşem manzarasına hakim bir uçurumun tepesinde yer alıyor.
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