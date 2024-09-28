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Güney Kore'de Uçurumun Tepesine İnşa Edilen Cruise Gemi Oteli

Güney Kore'de Uçurumun Tepesine İnşa Edilen Cruise Gemi Oteli

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
28.09.2024 - 15:02

Tatil deyince akla ilk gelen şey, genellikle deniz, kum ve güneştir. Ancak Güney Kore'nin Jeongdongjin kentinde, tatil deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan sıra dışı bir otel var. Peki, bir cruise gemisini andıran bu devasa yapı nasıl oluyor da bir uçurumun tepesinde karaya oturmuş gibi duruyor?

Kaynak

2002 yılında açılan ve 165 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde olan otel tam 30.000 ton ağırlığında. Bir cruise gemisi gibi tasarlanmış bu otel, denizin muhteşem manzarasına hakim bir uçurumun tepesinde yer alıyor.

2002 yılında açılan ve 165 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde olan otel tam 30.000 ton ağırlığında. Bir cruise gemisi gibi tasarlanmış bu otel, denizin muhteşem manzarasına hakim bir uçurumun tepesinde yer alıyor.

211 odası olan otelde etrafta çarpan dalga sesleri hoparlörlerden yükselirken, ziyaretçiler kendilerini gerçekten bir yolcu gemisinde hissediyor.

211 odası olan otelde etrafta çarpan dalga sesleri hoparlörlerden yükselirken, ziyaretçiler kendilerini gerçekten bir yolcu gemisinde hissediyor.

Yapıyı görenlerin aklına ilk gelen soru şu oluyor: "Bu devasa yolcu gemisi buraya nasıl geldi?" Kimileri bunu tufandan sonra Nuh'un Gemisi'ne benzetse de, mimarlar bu ilginç yapıyı uçurumun tepesine yerleştirerek inanılmaz bir görüntüyü bizlere sunar.

Yapıyı görenlerin aklına ilk gelen soru şu oluyor: "Bu devasa yolcu gemisi buraya nasıl geldi?" Kimileri bunu tufandan sonra Nuh'un Gemisi'ne benzetse de, mimarlar bu ilginç yapıyı uçurumun tepesine yerleştirerek inanılmaz bir görüntüyü bizlere sunar.

Otel, Royal Caribbean International’ın Sovereign sınıfındaki bir cruise gemisini temel alarak tasarlandı. Görüntü olarak bir gemiyi birebir andırıyor ve her detayıyla gerçek bir cruise deneyimi sunuyor. Fakat buranın farkı, karada sabit durması.

Otel, Royal Caribbean International’ın Sovereign sınıfındaki bir cruise gemisini temel alarak tasarlandı. Görüntü olarak bir gemiyi birebir andırıyor ve her detayıyla gerçek bir cruise deneyimi sunuyor. Fakat buranın farkı, karada sabit durması.

Tatil köyü, sadece lüks bir gemi görünümü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif bir tatil geçirmek isteyenler için de birçok spor alanı barındırıyor. Otelin hemen yanında bulunan dev "The Hands of Promise" heykeli, otelin manzarasına farklı bir sanatsal dokunuş katıyor.

Tatil köyü, sadece lüks bir gemi görünümü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aktif bir tatil geçirmek isteyenler için de birçok spor alanı barındırıyor. Otelin hemen yanında bulunan dev "The Hands of Promise" heykeli, otelin manzarasına farklı bir sanatsal dokunuş katıyor.

Gemi otelin en büyük özelliği, misafirlerine bir gemi yolculuğunun heyecanını yaşatırken deniz tutması gibi olumsuzlukları yaşatmıyor.

Gemi otelin en büyük özelliği, misafirlerine bir gemi yolculuğunun heyecanını yaşatırken deniz tutması gibi olumsuzlukları yaşatmıyor.

Karada sabit duran devasa bir cruise gemisi görünümündeki bu otel, hem manzarası hem de sunduğu olanaklarla unutulmaz bir tatil deneyimi vaat ediyor. Eğer bir gün yolunuz Jeongdongjin’e düşerse, bu sıra dışı otelde konaklamayı mutlaka düşünmelisiniz👇🏻

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