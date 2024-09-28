Güney Kore'de Uçurumun Tepesine İnşa Edilen Cruise Gemi Oteli

Tatil deyince akla ilk gelen şey, genellikle deniz, kum ve güneştir. Ancak Güney Kore'nin Jeongdongjin kentinde, tatil deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan sıra dışı bir otel var. Peki, bir cruise gemisini andıran bu devasa yapı nasıl oluyor da bir uçurumun tepesinde karaya oturmuş gibi duruyor?

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