Göçebelerin Yaşamlarını Pratik Hale Getiren Moğol Çadırları

Moğol çadırları, yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın sembolüdür. Bu benzersiz yapılar, Asya bozkırlarının göçebe halkları için hafif ve pratik yaşam alanları sunar. Moğolca 'ger' olarak bilinen bu çadırlar, hem geçmişte hem de günümüzde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Hadi gelin Moğol çadırlarını birlikte inceleyelim.

Kaynak