Hayvanat Bahçesinde Bakıcının Ölümüyle Sonuçlanan Aslan Saldırısı
Hayvanat Bahçesinde Bakıcının Ölümüyle Sonuçlanan Aslan Saldırısı
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35 yaşındaki bakıcı, Ogun eyaletinin Abeokuta kentindeki Olusegun Obasanjo Başkanlık Kütüphanesi Yaban Hayatı Parkı'nda çalışıyordu. Cumartesi akşamı, mesai saatleri dışında bazı ziyaretçileri aslanın beslenme rutinini görmeye götürdü.
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Ancak aslanın kafesinin kilidini açık bırakması sonucu, hayvan tarafından saldırıya uğradı. Yerel polis, aslanın adamın boynuna ciddi yaralar açtığını ve bu sebeple olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bu trajik olay, Nijerya'daki hayvanat bahçelerinin düzenlenmesi ve vahşi hayvanların korunması konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Aslan, bakıcının vefatının ardından derhal uyutularak kontrol altına alındı. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için hayvanat bahçelerinde daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiği vurgulanıyor.
Hayvan bakıcılarının güvenliği ve hayvanat bahçelerinin yönetimi konusunda alınması gereken önlemler, bu trajik olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Ülkedeki hayvanat bahçelerinin mevcut durumu, hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için daha güvenli bir ortam sağlamak adına gözden geçirilmelidir. Bu tür olayların önlenmesi için yetkililerin harekete geçmesi de oldukça önemli.
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