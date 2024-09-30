İsviçre ve İtalya Sınırı Eriyen Buzulların Etkileriyle Değişiyor

Buzulların erimesi, yalnızca doğal bir süreç değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik boyutları olan kritik bir mesele. Bu durum, hükümetlerin, toplulukların ve uluslararası kuruluşların iklim değişikliği ile etkili bir şekilde mücadele etmek için yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılıyor.