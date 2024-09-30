UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Olan Yükseklerin Hakimi Meteora Manastırı

Yunanistan’ın nefes kesici doğal ve tarihi zenginliklerinden biri olan Meteora Manastırları, gökyüzüne uzanan devasa kaya oluşumlarının üzerine inşa edilmiş, benzersiz bir Doğu Ortodoks manastır topluluğu. Yüzyıllar boyunca ruhani bir sığınak ve mimari bir şaheser olarak bilinen bu bölge, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ve tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor.

Hadi gelin, bu olağanüstü manastırları birlikte inceleyelim.

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