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Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Güney Kore - Çekya Maçı Saat Kaçta?

etiket Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Güney Kore - Çekya Maçı Saat Kaçta?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 21:48
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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 48 takımın katılımıyla tarihin en büyük futbol şöleni olma unvanını taşıyan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda perdeler açılıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuvanın heyecan dolu mücadelelerinden birinde A Grubu'nda Güney Kore ile Çekya kozlarını paylaşacak. Peki, bu dev organizasyonun dikkat çeken maçı ne zaman ve saat kaçta ekranlara gelecek? Dünya Kupası'nın grup maçı ne zaman, saat kaçta? Beklenen Güney Kore - Çekya Maçı Saat Kaçta?

Büyük karşılaşmanın başlama saati ve tüm detaylar haberimizde…

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
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2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Grup Maçı Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan son sürat devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun A Grubu mücadelesi, büyük bir merakla bekleniyor. Güney Kore - Çekya maçı, 12 Haziran Cuma günü oynanacak.

Dünya Kupası Grup Maçı Kimin?

Turnuvanın bu kritik müsabakasında A Grubu'nun iki güçlü ekibi Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek. Gruptaki dengeleri değiştirebilecek bu zorlu randevu, Meksika'daki Guadalajara Stadı'nda oynanacak.

Güney Kore - Çekya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Güney Kore - Çekya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Güney Kore - Çekya Maçı, 12 Haziran Cuma günü, Türkiye saati (TSİ) ile 05.00’te başlayacak. Karşılaşma, Guadalajara’da oynanacak. Saat farkından dolayı, maç Türkiye'de sabaha karşı saat 05.00'te yayına başlayacak.

Güney Kore - Çekya Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?

Güney Kore - Çekya Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?

Güney Kore - Çekya maçı, TRT ekranlarından ve tabii platformundan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saatler 05.00'i gösterdiğinde, TRT 1 ve tabii ekranlarından Dünya Kupası'ndaki bu dev maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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